Fittipaldi: "Alonso, Verstappen'in şampiyonluklarının daha değerli olduğu konusunda haklı"
İki kez F1 Dünya Şampiyonu Emerson Fittipaldi, Fernando Alonso'nun; Max Verstappen'in şampiyonluklarının Lewis Hamilton'ın şampiyonluklarından daha değerli olduğunu söylemesinin 'doğru' olduğuna inanıyor.
Alonso, Hollandalı yayın kuruluşu De Telegraaf ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda, Verstappen'in Dünya Şampiyonluğu elde etmek için Hamilton'dan daha sıkı çalışması ve daha iyi performans göstermesi gerektiğini söylediğinde gerilim yarattı.
Alonso, "Bu yıl Max çok baskındı."
"Geçen sezon farklıydı. Lewis'ten daha iyi performans gösterdiğini düşündüm ve bu yüzden onun şampiyonluğa layık olduğunu düşünüyorum."
"Lewis'e de büyük saygım var. Ancak, yalnızca takım arkadaşınızla savaşarak yedi dünya şampiyonluğu kazandığınızda durum farklıdır."
"Bu noktada şampiyonluğunuzun daha değersiz olduğunu düşünüyorum." dedi.
Alonso daha sonra sosyal medyada 'tüm şampiyonlukların harika, hak edilmiş ve ilham verici' olduğunu hissettiğini açıkça belirtirken, Hamilton sosyal medyada onun ve Alonso'nun McLaren günlerinden bir resmiyle birlikte bir 'beğenme emojisi' ile yanıt verdi.
VegasInsider, memleketi Brezilya'daki São Paulo Grand Prix'sinin öncesi, Fittipaldi'den Alonso'nun yorumları hakkındaki değerlendirmesi istendi.
Fittipaldi, "Analiz etmek çok zor ama Fernando, bahsettiği konuda haklı çünkü artık F1 son derece rekabetçi."
"Lewis, sürekli takım arkadaşlarına karşı bir şampiyonluk mücadelesi içerisindeydi."
"Max ise griddeki diğer pilotlara karşı. O yüzden eğer düşünürseniz, Fernando haklı."
"Bu yıl herhangi bir sıralamada ilk beş araç arasındaki fark çok yakın."
"Lewis ve Nico [Rosberg] ya da Lewis ve Valtteri'nin [Bottas] mücadele ettiği zamandan çok daha yakın. Onlar gridin geri kalanının çok üstündelerdi. Şimdi herkes birbirine yakın, bu hoşuma gidiyor." dedi.
Fittipaldi, Hamilton'ı da övdü ve yedi kez Dünya Şampiyonu pilotun hâlâ çok iyi durumda olduğunu söyledi.
Mercedes'in 2023'te Red Bull ile şampiyonluk mücadelesine geri dönebileceğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda Fittipaldi, "Oldukça gelişim gösterdiler, mücadeleye yaklaştıklarına eminim."
"Yılın başında nerede olduklarını ve şimdi nerede olduklarını karşılaştırırsanız, büyük bir gelişme var."
"Tüm saygımla, Hamilton hâlâ yarışlarda harika bir iş çıkarıyor. George Russell genç ve yetenekli bir pilot, sıralama turlarında çok iyi olabilir ama yarış sonuçlarına baktığımızda Lewis daha iyisini yapıyor." dedi.
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