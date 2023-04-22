Fittipaldi: "Alonso Monako'da kazanabilir"

Formula 1'de şampiyonluk ipini iki kez göğüsleyen Emerson Fittipaldi, Formula 1 ile aktif olarak ilgilenmeye devam ediyor. Tüm pist etkinliklerini yakından takip eden Brezilyalı sürücü, Fernando Alonso'nun bu yıl galibiyet sayısını artırabileceğine inanıyor.

İspanyol AS gazetesine verdiği bir röportajda şöyle dedi: "Red Bull Racing'in bariz üstünlüğüne rağmen, ilk üç yarıştan keyif aldım çünkü takımların performansı bir şekilde dengelendi."

"Şampiyonanın şu ana kadarki en büyük sürprizi Aston Martin. Fernando Alonso araçtan her şeyi alabilecek mükemmel bir sürücü. Arka arkaya üç podyumun tesadüf olmadığına ikna oldum. Bu yıl çok hızlı olacak ve pek çok sürprize imza atacak."

"Fernando mükemmel bir pilotta olması gereken tüm niteliklere sahip: doğuştan yetenekli, mükemmel bir fiziksel ve zihinsel forma sahip. Ayrıca yaptığı işi tutkuyla seviyor."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, on the podium Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Şahsen Amerika'da yarışırken son zaferimi 47 yaşında kazandım ve Alonso da o yaşta hâlâ en üst seviyede yarışabilir."

"Zafere susamış, kararlı, azimli ve güçlü bir karaktere sahip. Önceki on yılda rekabetçi bir aracı olmadığı için yarış kazanamadı."

"Fakat bence bu yıl Monako Grand Prix'sini kazanmak için favorilerden biri olacak. Bu pistte hız avantajının ortadan kalktığını biliyoruz, dolayısıyla her şey olabilir. Her zaman olduğu gibi sıralama turlarında gerçek bir mücadele olacak çünkü bu pistte pole pozisyonu kritik ve Fernando'nun bunu kazanmaya çalışacağından hiç şüphem yok."

"Bana göre onu engelleyebilecek sadece iki sorun var: Max Verstappen ve Sergio Perez. Ancak Alonso şanslıysa bu yarışı kazanabilir."

"Ayrıca Aston Martin'e inanıyorum çünkü bu takıma çok fazla yatırım yaptılar ve şu anda orada üst düzey isimler çalışıyor ve her şeyi doğru yapıyorlar."

"Bu sezon Aston Martin ön grupta -düzenli olarak- mücadele edeceğini düşünüyorum."