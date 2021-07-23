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Fittipaldi: "Alonso hâlâ F1'in en iyi pilotlarından biri"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski F1 dünya şampiyonu Emerson Fittipaldi, Fernando Alonso'nun en iyi pilotlardan biri olduğunu dile getirdi.

Fittipaldi: "Alonso hâlâ F1'in en iyi pilotlarından biri"

2018'in sonunda spordan ayrılma kararı alan Fernando Alonso, iki yıllık aradan sonra bu yıl gride geri döndü.

Alonso, 2005 ve 2006'de şampiyonluk kazandığı Renault (şimdiki adıyla Alpine) ile 1+1 yıllık anlaşma imzalamıştı ve şimdiye kadarki performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı.

Başlangıçta zorlansa da Alonso, son yarışlarda hem sıralama turları hem de yarışta istikrarlı sonuçlar alarak takımın şampiyonada beşincilik mücadelesine tutunmasını sağladı.

Daniel Ricciardo, Alonso'nun griddeki en iyi isimlerden biri olduğunu söylemişti ve eski F1 dünya şampiyonu Fittipaldi de bu görüşü paylaşıyor.

Fittipaldi, "Fernando Alonso'yu hâlâ en iyilerden biri olarak görüyorum. İki yıllık aradan sonra spora geri dönerken hızını ve takıma uyum sağlama yeteneğini koruması da bunu kanıtlıyor."

"Mühendislikten anlıyor, verileri analiz ediyor ve nasıl ilişki kurulacağını biliyor."

"Her şeyin işe yaramaya başlaması zaman alıyor ama Fernando çok iyi adapte adapte olan biri. İlk iki veya üç yarışta zorlandı ancak o zamandan beri sürekli ilerleme kaydetti."

"Alonso, takımın aracı geliştirmesine de yardımcı olacak. Bana göre sadece iki şampiyonluk kazanmış olmasına rağmen, spor tarihinin en yetenekli pilotlardan biri." dedi.

Fittipaldi, Carlos Sainz'dan da övgüyle bahsetti.

"Carlos Sainz da Ferrari'nin direksiyonunda mükemmel sonuçlar alıyor ve yarışlarda sıralama turlarına kıyasla daha iyi performans gösteriyor."

"Net bir değer biçmek istemiyorum ama üst düzey bir pilot. Başkalarına karşı mücadele etmeyi seven pilotlara saygı duyarım. Carlos çok odaklı bir adam. Sürekli savaşıyor, o gerçek bir yarışçı."

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