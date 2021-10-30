Fittipaldi: "2022'den itibaren küçük takımlar 'harika yarışlar' çıkaracak"

Takımları birbirlerine yaklaştırmak ve tekerlek tekerleğe mücadeleleri artırmak amacıyla gelecek yılki teknik düzenlemelerde değişikliğe gidilecek.

Belki de son yılların en büyük teknik değişiklikleri yapılacak. Bu yıl spora bütçe sınırı getirildi ve bu sınırın etkisi, gelişim kısıtlamaları ve her takımın sıfırdan başlayacak olması gerçeği, geride kalmış veya orta grupta yer alan takımlara, üst sıralarda yer alma fırsatı verecek.

Eski Formula 1 dünya şampiyonu Emerson Fittipaldi, 70'lerde yarıştığı dönemde herkesin benzer motor ve vites kutusu kullanmasıyla birlikte küçük takımların bile şansının olduğunu, aynı şeni yeni dönemde de görebileceklerini söyledi.

The Race'e konuşan Fittipaldi, "Eğer bütçe sınırınız varsa, küçük takımlara çok daha iyi bir şans verir."

"1970'den 1980'e kadar Formula 1'de yarıştığımda, sporda bir tür denge vardı. Çünkü bütçe sınırı olmasa bile V8 Cosworth ve Hewland vites kutusu ile araçlar çok benzerdi ve bu sayede takımlar çok dengelilerdi."

"Daha küçük bir takım bile hızlı olabilir ve inanılmaz yarışlar çıkarabilirdi. Bunun yeniden gerçekleşeceğini düşünüyorum.” dedi.

Fittipaldi, daha dengeli bir grid ile genç yeteneklerin neler yapabileceklerini gösterme şansı yakalayacağını belirtiyor.

“Bütçe sınırın kesinlikle takımları birbirlerine daha fazla yaklaştıracağını düşünüyorum."

"Bu da yarışları daha dengeli hale getirecek ve farklı takımlardaki genç sürücüler, yeteneklerini göstermek için çok daha fazla şansa sahip olacaklar. Bu, önemli bir faktör."

"Mücadeleler daha yakın olacak ve genç yeteneklerin Formula 1'e gelip yeteneklerini gösterme şansı daha fazla olacak."