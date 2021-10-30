Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Formula 1'deki geçiş istatistikleri
Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Fittipaldi: "2022'den itibaren küçük takımlar 'harika yarışlar' çıkaracak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Emerson Fittipaldi, gelecek yıl yürürlüğe girecek olan kural değişikliklerin daha küçük takımlar şanslar sunacağını ve geçmişte olduğu gibi "harika yarışlar" çıkaracaklarını söyledi.

Fittipaldi: "2022'den itibaren küçük takımlar 'harika yarışlar' çıkaracak"

Takımları birbirlerine yaklaştırmak ve tekerlek tekerleğe mücadeleleri artırmak amacıyla gelecek yılki teknik düzenlemelerde değişikliğe gidilecek.

Belki de son yılların en büyük teknik değişiklikleri yapılacak. Bu yıl spora bütçe sınırı getirildi ve bu sınırın etkisi, gelişim kısıtlamaları ve her takımın sıfırdan başlayacak olması gerçeği, geride kalmış veya orta grupta yer alan takımlara, üst sıralarda yer alma fırsatı verecek.

Eski Formula 1 dünya şampiyonu Emerson Fittipaldi, 70'lerde yarıştığı dönemde herkesin benzer motor ve vites kutusu kullanmasıyla birlikte küçük takımların bile şansının olduğunu, aynı şeni yeni dönemde de görebileceklerini söyledi.

The Race'e konuşan Fittipaldi, "Eğer bütçe sınırınız varsa, küçük takımlara çok daha iyi bir şans verir."

"1970'den 1980'e kadar Formula 1'de yarıştığımda, sporda bir tür denge vardı. Çünkü bütçe sınırı olmasa bile V8 Cosworth ve Hewland vites kutusu ile araçlar çok benzerdi ve bu sayede takımlar çok dengelilerdi."

"Daha küçük bir takım bile hızlı olabilir ve inanılmaz yarışlar çıkarabilirdi. Bunun yeniden gerçekleşeceğini düşünüyorum.” dedi.

Fittipaldi, daha dengeli bir grid ile genç yeteneklerin neler yapabileceklerini gösterme şansı yakalayacağını belirtiyor.

“Bütçe sınırın  kesinlikle takımları birbirlerine daha fazla yaklaştıracağını düşünüyorum."

"Bu da yarışları daha dengeli hale getirecek ve farklı takımlardaki genç sürücüler, yeteneklerini göstermek için çok daha fazla şansa sahip olacaklar. Bu, önemli bir faktör."

"Mücadeleler daha yakın olacak ve genç yeteneklerin Formula 1'e gelip yeteneklerini gösterme şansı daha fazla olacak."

paylaşım
yorumlar
Formula 1'deki geçiş istatistikleri
Önceki haber

Formula 1'deki geçiş istatistikleri
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Aston Martin yılın kalan kısmında daha fazla motor cezası almamayı umuyor Birleşik Devletler GP
Formula 1

Aston Martin yılın kalan kısmında daha fazla motor cezası almamayı umuyor

Katar GP podyumunda şampanyaya izin verilmeyecek Katar GP
Formula 1

Katar GP podyumunda şampanyaya izin verilmeyecek

Vergne: "Hamilton'ın başarısı şans olamaz" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Vergne: "Hamilton'ın başarısı şans olamaz"

Son Haberler

Fittipaldi: "2022'den itibaren küçük takımlar 'harika yarışlar' çıkaracak"
Formula 1 Formula 1

Fittipaldi: "2022'den itibaren küçük takımlar 'harika yarışlar' çıkaracak"

Formula 1'deki geçiş istatistikleri
Formula 1 Formula 1

Formula 1'deki geçiş istatistikleri

Aston Martin yılın kalan kısmında daha fazla motor cezası almamayı umuyor
Formula 1 Formula 1

Aston Martin yılın kalan kısmında daha fazla motor cezası almamayı umuyor

Bottas: "Meksika'da güçlü olabiliriz"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Meksika'da güçlü olabiliriz"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.