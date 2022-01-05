Fittipaldi, 2022'de "sürprizler" bekliyor

2022'de büyük kural değişiklikleri yapılacak ve yeni araçlar, tamamen farklı olacağı için bazı takımların öne geçme fırsatı olabilir.

Öbür yandan kurallar, her zamankinden daha kısıtlı olduğu için, gridin birbirine eskisine oranla daha yakın olması bekleniyor.

FIA'nın tahminlerine göre, yılın son kısmında en iyi takımla en kötü takım arasında 1.5 saniyelik bir fark olmalı.

Motorsport.com Hollanda'ya konuşan Emerson Fittipaldi, 2022 sezonuyla alakalı şöyle dedi: "Yeni kuralların birçok sürprize yol açacağını düşünüyorum."

"Yeni kurallarla en iyi kim baş ederse, kesinlikle önemli bir avantaja sahip olacak."

"Yine de yılın ilk sıralama turlarına kadar kesin olarak bir şey söyleyemezsiniz."

"Çünkü testlerde, takımların dolu depoyla sürüş yapıp yapmadığını bilmiyorsunuz ve pist koşullarının da çok fazla etkisi olabiliyor."

Fittipaldi, Red Bull ve Mercedes'in odak noktasının, şampiyonluk savaşı nedeniyle 2021 olduğunu ve rakip takımların bundan faydalanabileceğini söyledi.

"Bence başlangıçtan itibaren daha hızlı olabilirler. Örneğin Ferrari gibi bir takım uzun zamandır yeni sezon üzerinde çalışıyor. Yani bilemezsiniz, bana göre birçok sürpriz olabilir."

Fittipaldi, Formula 1 gridinin daha yakın hale gelmesini beklemesine rağmen, büyük takımların küçük takımlara göre daha avantajlı olacağından emin.

İki kez dünya şampiyonu, "Büyük takımlar her zaman avantajlıdır ancak diğer takımlar bu yıl daha yakın olabilirler."

"Bu yüzden gridin daha dengeli olacağını düşünüyorum."

"Her halükarda yeni kurallardan memnunum. Artık araçların birbirini daha iyi takip edebilmesini umuyorum."

"Umarım bu da bize seyretmesi daha eğlenceli yarışlar sunar." dedi.

Emerson Fittipaldi wint de Indy 500 in 1989 Foto: Ron McQueeney - IMS