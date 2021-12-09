25 yaşındaki Fittipaldi, ilk olarak 2018'in sonunda Haas ile bağlantı kurdu ve Bahreyn kazasının ardından Romain Grosjean'ın yerini alarak, 2020'nin sonunda iki F1 yarışına çıktı. Sakhir Grand Prix'sinde 17. olarak en iyi finişini elde etti.

Fittipaldi, 2021 yılında Haas'ın yedek pilotu olarak yarışların çoğuna katıldı ve Mick Schumacher ve Nikita Mazepin'i destekledi. Takım Perşembe günü, gelecek yıl rolüne devam edeceğini duyurdu.

İki kez F1 dünya şampiyonu Emerson Fittipaldi'nin torunu olan Fittipaldi, "Haas ile olan birlikteliğime devam etme fırsatından dolayı tekrar çok mutlu ve heyecanlıyım."

"Birkaç sezondur takımla birlikteyim ve bir aile gibi hissettiriyorlar. Buradaki zamanımda çok şey öğrendim ve umarım 2022'de yeni nesil Formula 1 aracıyla da katkıda bulunmaya devam edebilirim."

"Yeni paketle gelenleri görmek heyecan verici olacak ve VF-22'nin pistte neler başaracağını görmek için takımın geri kalanı kadar ben de istekliyim." dedi.

Pietro Fittipaldi, Haas F1 Haas VF-20 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Haas F1 patronu Gunther Steiner, Fittipaldi'yi gelecek sezon görevde tutmanın "çok basit bir karar" olduğunu söyledi.

Steiner, "Pietro, uzun süredir bizimle birlikte olduğu için takımımızın işleyişini çok iyi biliyor."

"Geçen yıl gerektiğinde adım atmaya ve sürmeye hazır olduğunu bize kanıtladı. Tabii ki bu yıl takımdaki varlığı da süreklilik getirdi."

"Birlikteliğimizi sürdürmekten çok mutluyuz ve onu 2022'de tekrar aramızda görmeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.

Fittipaldi, Haas'taki görevlerinin yanı sıra, bu yıl Dale Coyne Racing için IndyCar ve en hızlı çaylak olduğu Indianapolis 500 de dahil olmak üzere üç start yaptı.

Fittipaldi ayrıca bu yıl G-Drive Racing ile Avrupa Le Mans Serisinde ilk kez yer aldı ve Brezilya Stok Otomobil Yarışlarında bir kez yer aldı.