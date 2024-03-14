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Formula 1

Fisichella: "Verstappen'in Mercedes'e geçmesi 'aptalca' olur"

Max Verstappen'in adı son haftalarda Mercedes'e geçmekle anılsa da eski Formula 1 pilotu Giancarlo Fisichella bu fikre karşı çıkıyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Suudi Arabistan'daki sıralama turlarının ardından geleceğini takım danışmanı Helmut Marko'nun geleceğiyle birleştirmiş, eğer takımdan gönderilirse, kendisinin de ayrılacağını belirtmişti.

Fakat Giancarlo Fisichella, Verstappen'in bu kadar başarılı bir dönemde Red Bull'dan ayrılmayacağı görüşünde.

"Formula 1'de ve hayatta her şey mümkündür, bu yüzden ne olacağını asla bilemezsiniz."

"Kimse Lewis Hamilton'ın Mercedes'ten ayrılmasını ve Ferrari ile anlaşmasını beklemiyordu. Max'in gelecek yıl ya da sonrasında Mercedes'e gidip gitmeyeceğini bilmiyoruz"

"Fakat şu anda en iyi takımda ve en iyi araçta yarışıyor, bu yüzden ayrılması çok aptalca olur."

Giancarlo Fisichella

Giancarlo Fisichella

Fotoğraf: AG Photo / Manganaro

"Red Bull'da iyi bir maaş alıyor ama belki Mercedes'te daha da fazlasını alır, bilemeyiz. Ancak kazanan bir aracınız varsa ve dünya şampiyonuysanız, neden başka bir takıma gidesiniz ki?"

İtalyan sürücü, bu nedenle Verstappen'i Mercedes'teki koltuğun favorilerinden biri olarak görmüyor.

"Listelerinin başında olacak birkaç isim var. Bunlar Fernando Alonso, Daniel Ricciardo ya da Andrea Kimi Antonelli olabilir. Antonelli gibi bir çaylağı da tercih edebilirler ama bence Alonso gibi deneyimli bir pilotu bir ya da iki yıllığına tercih etmek iyi bir seçim olur."

"Hâlâ çok çok hızlı ve kariyerinin en iyi performanslarından bazılarını sergiliyor. Üstelik çok büyük bir deneyime sahip."

"Antonelli muhtemelen Formula 1'de biraz daha tecrübeli olan George Russell'ın tercihi olacaktır."

"Ayrıca Ricciardo da tecrübeli bir seçenek. Zaten uzun yıllara dayanan bir tecrübesi var ve geçirdiği kazadan sonra şimdi geri dönmüş durumda. Mercedes'teki yer için iyi bir seçenek olabilir."

Fisichella eğer Verstappen, Mercedes'e gelirse bunun Russell için iyi olacağını düşünüyor.

"George için Verstappen ile çalışmak zor olabilir ama bu onun için iyi olacaktır. Geçen yıl zaman zaman Hamilton'dan bile daha hızlıydı ve bir başka zorlu takım arkadaşı ona yardımcı olabilir."

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