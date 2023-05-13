Fisichella: "Verstappen, Schumacher ile aynı seviyede"

Schumacher, Ferrari için büyük bir başarı dönemi olan 2000'den 2004'e kadar art arda beş Dünya Şampiyonluğu, toplamda ise yedi Dünya Şampiyonluğu kazandı. Verstappen de geçen yılki şampiyonluğunu 22 yarışta 15 yarış zaferiyle rekor kırarak kazandı.

Schumacher'in ünlü kariyerinde kırdığı rekorlara ulaşması için önünde hâlâ uzun bir yol olsa da Verstappen, elde ettiği iki Dünya şampiyonluğu ve 38 yarış zaferiyle şimdiden sporun en iyileri arasına girme yolunda ilerliyor.

Fisichella, Verstappen'in şu anda baskın olan Red Bull ile yaptığı uzun sözleşmenin onu gelecekte daha fazla başarı için hazırladığına inanıyor.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Fisichella, "Schumacher Ferrari ile her şeyi kazandığında ona karşı yarıştım ve bence yarış yönetiminde Michael kadar güçlü kimse yoktu. Bugüne kadar bir numara olmayı sürdürdü. Ancak sürüş yeteneğinden bahsedecek olursak, Max Verstappen de aynı seviyede."

"Red Bull ile birlikteliği bu kadar güçlü kalırsa, Max'in sporu uzun süre domine etmesinden korkuyorum."

"Başlangıçta kaza yapıyordu, deneyimsizlik nedeniyle birkaç hata yapıyordu; oysa şimdi neredeyse hiç hata yapmıyor."

"Zayıf noktalarını ortadan kaldırarak inanılmaz bir performans tutarlılığı yakaladı. Islak zeminde, kuru zeminde, sıralamalarda ve yarışta çok güçlü."

"Bu yaşta yaptıklarını ve yapmakta olduklarını göz önünde bulundurursak, kendisinden önce gelen geçmişin büyüklerinden bile ileride."

Michael Schumacher, Ferrari with the media in the paddock Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

"Bu açıdan sadece Charles Leclerc onunla kıyaslanabilir. Her halükarda Verstappen gibi bir pilot her 20 yılda bir gelir."

Bir diğer eski Ferrari pilotu Felipe Massa ise Verstappen'in şu anda Formula 1'deki 'en hızlı araca sahip en iyi pilot' olduğuna inanıyor.

Ancak bunun yanı sıra Massa, Red Bull pilotunun mizacının onu diğerlerinden ayırdığına ve şans verilirse Hollandalı pilotun günün her saati yarışabileceğine inanıyor.

Massa, "Takım içinde çok fazla söz sahibi: Herkes onu takip ediyor ve onun tarafında."

"Rüzgar tünelindeki sınırlamaların bu yılki performanslarına zarar verebileceğini düşünmek bile zor."

"Ancak Verstappen'in kazanan bir başka özelliği daha var - dikkatini dağıtacak başka hiçbir şey olmadan sadece yarışa odaklanması. Eğer yapabilseydi, günün 24 saati simülatörde ya da pistte olurdu." dedi.

Verstappen beş yarışın ardından takım arkadaşı Sergio Perez'in 14 puan önünde Dünya Şampiyonası'nda lider durumda.