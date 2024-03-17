Fisichella: “Schumacher Hamilton'ı Ferrari'de görmeyi çok isterdi”

Uzun yıllar Formula 1’de yarışan ve ardından dayanıklılık yarışlarında yer alan eski Ferrari pilotu Giancarlo Fisichella, günümüzde aktif yarış kariyerine devam ediyor.

Michael Schumacher'in galibiyet ve şampiyonluklarının çoğuna tanıklık etmiş olan Fisichella'ya, Michael'ın bir yıldan kısa bir süre sonra Ferrari tulumunu giyecek olan Hamilton'a ne tavsiye edeceği soruldu.

Giancarlo, bunun üzerine şöyle dedi: “Lewis'e Ferrari’nin kesinlikle inanılmaz bir takım olduğunu anlatırdı.”

“İngiliz takımlarından farklı bir atmosferi var ve daha çok bir aile ortamına benziyor.”

“Lewis hemen hissedecek ve takımla iyi anlaşacaktır.”

“Bir sürücünün yeni bir takıma geçtiği zaman, kendisini hemen büyük bir ailenin parçası olarak hissetmesi çok önemlidir.”

“Kuşkusuz Michael, gelecek yıldan itibaren Hamilton'ın Ferrari için yarışacağını ve belki de şampiyonluğu kazanacağını görmekten mutluluk duyacaktır. Neden olmasın?..."