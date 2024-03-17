Fisichella: “Schumacher Hamilton'ı Ferrari'de görmeyi çok isterdi”
Giancarlo Fisichella, Ferrari’nin efsane ismi Michael Schumacher’in Lewis Hamilton’ın İtalyan ekibe gelişini destekleyeceğini düşünüyor.
Lewis Hamilton, McLaren and Michael Schumacher, Mercedes GP
Sutton Images
Uzun yıllar Formula 1’de yarışan ve ardından dayanıklılık yarışlarında yer alan eski Ferrari pilotu Giancarlo Fisichella, günümüzde aktif yarış kariyerine devam ediyor.
Michael Schumacher'in galibiyet ve şampiyonluklarının çoğuna tanıklık etmiş olan Fisichella'ya, Michael'ın bir yıldan kısa bir süre sonra Ferrari tulumunu giyecek olan Hamilton'a ne tavsiye edeceği soruldu.
Giancarlo, bunun üzerine şöyle dedi: “Lewis'e Ferrari’nin kesinlikle inanılmaz bir takım olduğunu anlatırdı.”
“İngiliz takımlarından farklı bir atmosferi var ve daha çok bir aile ortamına benziyor.”
“Lewis hemen hissedecek ve takımla iyi anlaşacaktır.”
“Bir sürücünün yeni bir takıma geçtiği zaman, kendisini hemen büyük bir ailenin parçası olarak hissetmesi çok önemlidir.”
“Kuşkusuz Michael, gelecek yıldan itibaren Hamilton'ın Ferrari için yarışacağını ve belki de şampiyonluğu kazanacağını görmekten mutluluk duyacaktır. Neden olmasın?..."
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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