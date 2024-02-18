Fisichella: "Ricciardo, Hamilton'ın koltuğu için iyi bir aday"
Giancarlo Fisichella, Lewis Hamilton'ın Mercedes'teki koltuğu için en ideal adayın Daniel Ricciardo olduğunu düşünüyor.
Daniel Ricciardo, Racing Bulls
Red Bull Content Pool
Lewis Hamilton'ın 2025'te Ferrari'ye geçecek olması son haftalarda motor sporları dünyasında yoğun şekilde tartışılıyor fakat bununla doğrudan ilişkili bir konu daha var: George Russell'ın Mercedes'teki takım arkadaşı kim olacak?
Halen dayanıklılık yarışlarında mücadele eden Formula 1 pilotu Giancarlo Fisichella'nın bu konuda kendi görüşü var.
İtalyan sürücü, "Bence Mercedes Andrea Kimi Antonelli'yi tercih etmeli."
"Bu yıl Formula 2'deki ilk yarışına çıkacak. Genç, çok hızlı ve şimdiden çok iyi bir performans sergiliyor. Onu Mercedes'in direksiyonunda görmek isterim".
"Ayrıca Daniel Ricciardo'yu nasıl bir gelecek bekliyor bilmiyorum ama uzun yıllardır Formula 1'de ve özellikle Red Bull ile başarılar yakaladı."
"Bir zamanlar Sebastian Vettel'in dahi önündeydi. Herhangi bir üst düzey takım için faydalı olabilecek çok fazla deneyime sahip."
"Ricciardo'nun Hamilton'ın yeri için iyi bir aday olabileceğini düşünüyorum." dedi.
Fisichella, Hamilton'ın Ferrari ile sekizinci şampiyonluğunu kazanma şansıyla ilgili de konuştu.
"Lewis'in Ferrari ile sekizinci şampiyonluk için mücadele etmek için iyi bir şansı olacağına inanıyorum."
"Bu şansı ne zaman elde edeceğini söylemek zor ama bence %40 gibi bir ihtimali olduğunu tahmin ediyorum."
"Eğer sekizinci kez şampiyonluğu kazanabilirse, birisi onun başarılarını geçene kadar Formula 1 tarihinin en çok şampiyonluk kazanan pilotu olacak."
"Umarım Lewis bunu başarabilir. Bu harika olurdu ama her şey araca bağlı - Ferrari aracının yeterince hızlı ve dayanıklı olup olmayacağı çok önemli."
"Yine de daha şimdiden 2025 yılından bahsediyoruz ve sonuçta önümüzde bir yıl daha var. 2024'te Hamilton için işlerin nasıl gideceğini görelim."
Lewis Hamilton, Mercedes W14, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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