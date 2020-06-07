Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
25 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
31 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
59 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
109 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
137 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
145 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
158 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
172 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Fisichella ilk yarışların heyecanlı geçmesini bekliyor

paylaşım
yorumlar
Fisichella ilk yarışların heyecanlı geçmesini bekliyor
Ekleyen:
, Editör
7 Haz 2020 15:58

Eski Ferrari pilotu Giancarlo Fisichella, 2020 sezonunun ilk yarışlarının heyecanlı geçeceğine inanıyor.

Formula 1'de 2020 sezonu Temmuz ayındaki Avusturya yarışıyla başlayacak. İlk yarış 5 Temmuz, ikinci yarış ise 12 Temmuz'da gerçekleşecek.

Eski Formula 1 pilotu Giancarlo Fisichella, F1'in büyük bir gecikmenin ardından resmen başlayacak olmasından memnun olduğunu dile getirdi.

Radio1'e konuşan Fisichella, "Atmosfer biraz farklı olacak, ama en önemlisi sezonun sonunda başlayacak olması."

"Elbette boş tribünler önünde gerçekleşecek olması iyi değil ama sürücüler için çok az şeyi değiştiriyor. Çünkü pistteyken sürüşlerine, mühendisler ile radyo görüşmelerine vb. gibi şeylere yoğunlaşıyorlar, ama kokpitten çıktıkları zaman elbette bir şeyler eksik olacak."

"Ama yine de asıl önemli olan şey sezonun başlayacak olması."

"Durumun takvimin ikinci kısmıyla nasıl gelişeceğini göreceğiz. Mercedes ve Ferrari gibi takımların araçları rakiplerinden daha iyi olursa, kesinlikle üst üste iki yarış kazanabilecekler, ancak aynı sürücünün kazanma ihtimali pek gerçeği değil. Ancak her şey, takımlar ve sürücüler arasında hız farkının ne kadar büyük olacağına bağlı olacak. Bence heyecanlı olabilir."

"Le Mans'a gelirsek, yarış hafta sonunda, tribünlerde ve yarış pistinin etrafında 300 bin taraftar oluyor ve zorlu yarıştan hemen sonra tüm bu taraftar grubu podyuma doğru koşuyor, bu inanılmaz derecede etkileyici bir manzara!" dedi.

İtalyan sürücü, Le Mans 24 Saat'e on kez katıldı ve iki kez bu efsanevi yarışın GTE Pro sınıfında zafere ulaştı.

Sonraki haber
Tost: "İlk yarışta atmosfer 'tuhaf' olacak"

Önceki haber

Tost: "İlk yarışta atmosfer 'tuhaf' olacak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Brown, Vettel-Leclerc arasında "hoş bir yıl" beklemiyor

2
Formula 1

Binotto: "Mercedes'in yerinde olsaydık şimdiye kadar Hamilton'la sözleşme yenilemiştik"

3
eSpor

Alonso, Monako'daki eSpor yarışını da kazandı

4
Formula 1

Jordan: "Michael, Ralf'in Williams'a gidebilmesi için bana 2 milyon pound ödedi"

5
Formula 1

F1'in yeni egzoz sınırlamasının arkasında ne var?

3s

Son Videolar

Thinking Forward, Cyril Abiteboul 05:24
Formula 1

Thinking Forward, Cyril Abiteboul

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör 24:49
Formula 1

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1 43:47
Formula 1

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1

Son Haberler

Fisichella ilk yarışların heyecanlı geçmesini bekliyor
F1

Fisichella ilk yarışların heyecanlı geçmesini bekliyor

Tost: "İlk yarışta atmosfer 'tuhaf' olacak"
F1

Tost: "İlk yarışta atmosfer 'tuhaf' olacak"

F1'in yeni egzoz sınırlamasının arkasında ne var?
F1

F1'in yeni egzoz sınırlamasının arkasında ne var?

Leclerc: "Sürücüler F1 mantalitesine dönerken sıkıntı çekecekler"
F1

Leclerc: "Sürücüler F1 mantalitesine dönerken sıkıntı çekecekler"

Brown, Vettel-Leclerc arasında "hoş bir yıl" beklemiyor
F1

Brown, Vettel-Leclerc arasında "hoş bir yıl" beklemiyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.