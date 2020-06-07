Fisichella ilk yarışların heyecanlı geçmesini bekliyor

Formula 1'de 2020 sezonu Temmuz ayındaki Avusturya yarışıyla başlayacak. İlk yarış 5 Temmuz, ikinci yarış ise 12 Temmuz'da gerçekleşecek.

Eski Formula 1 pilotu Giancarlo Fisichella, F1'in büyük bir gecikmenin ardından resmen başlayacak olmasından memnun olduğunu dile getirdi.

Radio1'e konuşan Fisichella, "Atmosfer biraz farklı olacak, ama en önemlisi sezonun sonunda başlayacak olması."

"Elbette boş tribünler önünde gerçekleşecek olması iyi değil ama sürücüler için çok az şeyi değiştiriyor. Çünkü pistteyken sürüşlerine, mühendisler ile radyo görüşmelerine vb. gibi şeylere yoğunlaşıyorlar, ama kokpitten çıktıkları zaman elbette bir şeyler eksik olacak."

"Ama yine de asıl önemli olan şey sezonun başlayacak olması."

"Durumun takvimin ikinci kısmıyla nasıl gelişeceğini göreceğiz. Mercedes ve Ferrari gibi takımların araçları rakiplerinden daha iyi olursa, kesinlikle üst üste iki yarış kazanabilecekler, ancak aynı sürücünün kazanma ihtimali pek gerçeği değil. Ancak her şey, takımlar ve sürücüler arasında hız farkının ne kadar büyük olacağına bağlı olacak. Bence heyecanlı olabilir."

"Le Mans'a gelirsek, yarış hafta sonunda, tribünlerde ve yarış pistinin etrafında 300 bin taraftar oluyor ve zorlu yarıştan hemen sonra tüm bu taraftar grubu podyuma doğru koşuyor, bu inanılmaz derecede etkileyici bir manzara!" dedi.

İtalyan sürücü, Le Mans 24 Saat'e on kez katıldı ve iki kez bu efsanevi yarışın GTE Pro sınıfında zafere ulaştı.