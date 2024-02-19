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Formula 1

Fisichella: "Horner'ın ayrılığı şampiyonadaki güç dengesini etkiler"

Eski Formula 1 pilotu Giancarlo Fisichella'ya göre Christian Horner'ın Red Bull'a olası vedası, şampiyonadaki dengeleri değiştirebilir.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal

Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal

Red Bull Content Pool

Christian Horner'ın Formula 1'deki geleceği, Red Bull tarafından başlatılan soruşturma nedeniyle tehlikeye girdi.

Horner, bir Red Bull çalışanı tarafından "resmi olarak açıklanmayan bir sebeple" suçlanıyor ve bundan ötürü bağımsız bir avukat karşısına çıkarak, kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt vermek durumunda kaldı.

Eğer Horner suçlu bulunursa, görevine devam etmesi pek olası değil. Bu, kuruluşundan bu yana Red Bull'da yer alan Horner'ın uzun ve başarılarla dolu macerasının sonu anlamına gelecek ve öyle olursa da Avusturyalı ekibin mevcut dominasyonu olumsuz yönde etkilenebilir.

Konu hakkında Olbg.com'a konuşan Giancarlo Fisichella, şöyle dedi: "Eğer Horner takım patronluğu görevinden ayrılmak zorunda kalırsa, bu Red Bull Racing için iyi olmayacaktır."

"Christian iyi bir adam ve uzun yıllardır bu takıma liderlik ediyor."

"Birlikte pek çok yarış ve şampiyonluk kazandılar. Bana göre bunda onun payı çok büyük."

"Eğer ayrılırsa, bu takım üzerinde olumsuz bir etki yaratır ve şampiyonadaki güç dengesini etkiler."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Geri Horner and Orlando Bloom at the podium ceremony

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Geri Horner and Orlando Bloom at the podium ceremony

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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