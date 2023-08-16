Fisichella: "Alonso ve Schumacher herkesin önünde"
Giancarlo Fisichella, eski takım arkadaşı Fernando Alonso ve Michael Schumacher'i diğer tüm pilotların önünde gördüğünü söyledi.
Max Verstappen ve Fernando Alonso'nun kariyerleri bir bakıma benzerlik taşıyor. İkisi de uzun bir dominasyonu bitirdiler ve yedi kez dünya şampiyonu olmuş isimleri tahtlarından indirdiler.
Alonso, 2005'te Michael Schumacher'i mağlup ederken, Verstappen de 2021'de Lewis Hamilton'ı geride bıraktı.
Şimdilerde Verstappen'in adı sık sık Hamilton ve Schumacher gibi pilotlarla anılıyor.
Ancak geçmişte Fernando Alonso, Hamilton ve Schumacher'le aynı pisti paylaşan Giancarlo Fisichella, Alonso ve Schumacher'i diğer tüm pilotların önüne koyuyor.
İtalyan sürücü, Corriere dello Sport'a verdiği demeçte şöyle dedi: "Michael Schumacher ve Fernando Alonso, diğer herkesten fersah fersah üstün."
"Neredeyse 42 yaşında olan Fernando Aston Martin ile ikinci baharını yaşıyor. Aracı gayet iyi ve o da hem aklını hem de arzusunu ortaya koyuyor."
Hamilton ve Verstappen arasından seçim yapması istendiğinde Fisichella, "Verstappen. Onda daha fazlası var, bana tek elle sürüyormuş izlenimi veriyor." dedi.
Bu yıl Red Bull'un tüm yarışlarını kazanmasından endişe duyan Fisichello, "Red Bull'un canavar gibi bir araç yapmış olmasından korkuyorum. Çok öndeler: 2022'de zaten güçlülerdi ancak evrim muazzam oldu." dedi.
Fisichella, kendi F1 kariyerinden de memnun olduğunu söylüyor.
"F1 şampiyonluğunu kaçırdım mı? Evet, ama bununla barışığım. 14 sezon, 231 GP, üç galibiyet, 14 podyum ve 4 pole pozisyonu... Bunlar benim istatistiklerimden bazıları."
"Renault'nun iki takımlar şampiyonluğu almasına yardım ettim. Bir takım oyuncusu olmaktan onur duyuyorum."
2006 Malaysian Grand Prix - Sunday Race, 2006 Malaysian Grand Prix Sepang, Kuala Lumpur. Malaysia. 19th March 2006. Giancarlo Fisichella and Fernando Alonso, Renault F1, spray Race Engineer Alan Permane on the podium. World Copyright: Steve Etherington/LAT Photographic ref: 48mb Hi Res Digital Image Only
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
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