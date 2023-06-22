Fisichella: "Alonso her alanda çok güçlü performans sergileyen bir isim"

Renault döneminde Alonso ile iki sene (2005-2006) takım arkadaşlığı yapan Fisichella, bu iki senede asla Alonso'nun temposuna ulaşamasa da Renault'nun takımlar şampiyonu olmasına ciddi katkıda bulundu.

Fisichella'nın kariyeri sona ereli 14 sene oluyor, o dönemin genç yeteneği Alonso ise halen yarışmaya devam ediyor -büyük olasılıkla 44 yaşına kadar da yarışacak.

Formula 1'in resmi podcast'i Beyond The Grid'e konuşan Fisichella'ya göre Alonso'nun en güçlü özelliği, her koşulda iyi performans gösterebilmesi.

Fisichella,"Fernando benim en güçlü takım arkadaşımdı" dedi.

"Kendisi her koşulda çok iyiydi; düşük yol tutuşunda da, yüksek yol tutuşunda da çok tutarlı ve çok odaklıydı, özellikle de yarışlarda."

"Pek hata yapmazdı, takımla ilişkileri ve takım radyosundan iletişimi iyiydi."

"Aynı zamanda politik biriydi ama bu da işin bir parçası. Dediğim gibi, her alanda güçlüydü. Flavio Briatore onun menajeriydi. Ana sponsorumuz da İspanyol firması Telefonica'ydı.

Second place Fernando Alonso, Renault and race winner Giancarlo Fisichella, Renault celebrate in Parc Ferme Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Tüm bu faktörler göz önüne alındığında takımın Alonso'yu kendisine tercih ettiğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda Fisichella şu yanıtı verdi "Hayır, bence şampiyonluk için mücadele etme şansını kaybettiğinizde takım için, takım arkadaşınız için çalışmanız gerekir."

"Birlikte çok iyi çalıştık. Telemetri verilerini, fikirlerimizi, araçla ilgili sorunları paylaşıyorduk. Yarıştan önce bazen Flavio Briatore ve fizyoterapistimizle kart oynuyorduk. Çok eğlenceliydi."

"Takımdaki atmosferi korumak için hep birlikte çalışmak ve takım arkadaşınızla iyi bir arkadaşlığa sahip olmak önemliydi. Piste çıktığımızda ise yarışa odaklanıyorduk."

"Fernando gibi iyi bir takım arkadaşının referans olması ya da onun beni referans alması önemliydi. Birbirimizin sınırlarını keşfedebilmek her zaman iyi sonuçlar verdi."