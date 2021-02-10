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Formula 1 / Son dakika

Fisichella: "2009'da Ferrari'ye hayır demem imkansızdı"

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Fisichella: "2009'da Ferrari'ye hayır demem imkansızdı"
Ekleyen:
, Editör

Giancarlo Fisichella, her ne kadar kariyerinin sonu anlamına gelse de, 2009'da Ferrari'ye geçme kararı aldığı için pişmanlık duymuyor.

Ferrari, 2009 yılında Felipe Massa'nın Macaristan'da geçirdiği kaza sonrası önce Michael Schumacher'in F1'e geri dönmesini istemiş ancak Alman pilot, boynundaki sorunlar nedeniyle geri dönememişti.

Sonrasında takımın test pilotu Luca Badoer'in dönmesine karar verildi ancak İtalyan sürücünün dönüşü kelimenin tam anlamıyla "felaket" oldu.

Ferrari bunun üzerine o dönem Force India'da çarpıcı bir performans gösteren Giancarlo Fisichella'ya teklif yaptı ve İtalyan sürücü de bu teklifi kabul etti.

Fisichella, yıl sonuna kadar takımla yarıştı ve sonrasında F1'den emekli olarak Ferrari kariyerine test pilotu olarak devam etti.

İtalyan sürücü, şu anda Ferrari fabrika takımı sürücülerinden birisi olmaya devam ediyor ama artık GT yarışlarında görev alıyor. F1'le alakası ise neredeyse hiç kalmadı.

Fisichella, "Ferrari'ye hayır demek imkansızdı. Özellikle benim açımdan baktığımda bunu yapmam mantıklıydı çünkü kariyerimin sonuna yaklaşıyordum. F1'de bir Ferrari sürmek için tek şansımdı."

"Açıkçası o noktada benim için zor bir durumdu çünkü o zamanlar Force India iyi performans gösteriyordu. Spa'da pole pozisyonunu kazanmış ve ikinci olmuştum. Ferrari ile son beş yarışta iyi sonuçlar alamamış olsam bile bugün hâlâ hayatımın kararı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bu karardan pişmanlık duyup duymadığı sorusuna Fisichella, "Artık bırakma vaktim gelmişti. Belki de [2010 sezonu için] iyi bir ekip bulabilseydim o zaman seçimim farklı olurdu."

"F1'de yarışmaya devam etme ihtimalim vardı ama bu, Ferrari ile olmayacaktı. Küçük bir takımla F1'de kalıp 14, 15 veya 16. sıralar için mücadele etmek istemedim. Neredeyse 37 yaşındaydım ve neredeyse 230 yarışa çıkmıştım."

"Birkaç yarış kazandım, birkaç pole pozisyonu aldım ve yeni bir yola girme vaktinin geldiğini düşündüm."

"Kararımdan memnunum ve pişmanlık duymuyorum. Bu karar bana Ferrari ile yarışmaya devam etme fırsatı verdi. Ben İtalyan'ım, bu yüzden Ferrari için yarışmak harika. Bir aydan fazla süre evde kaldığımda bile hemen yarışları özlemeye başladım." yanıtını verdi.

Fisichella, 2010'dan bu yana Ferrari ile Le Mans 24 Saat'e katılıyor ve iki kez GT sınıfında zafere ulaşmayı başardı.

#54 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Giancarlo Fisichella

#54 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Giancarlo Fisichella

Fotoğraf: Rainier Ehrhardt

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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