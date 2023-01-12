Fiorio: "Vasseur başarılı olacak kadar yetenekli"
Ferrari'nin eski patronu Cesare Fiorio'ya göre Frederic Vasseur, takımda bazı önemli değişiklikler yapmak zorunda fakat her şeyi yoluna koyabilecek kadar yetenekli.
Ferrari takım patronu Mattia Binotto'nun görevinden ayrılması sonrası İtalyan ekip, bu pozisyona Frederic Vasseur'ü getirmişti.
9 Ocak pazartesi günü görevine başlayan Vasseur, şu anda takımı gözlemleme sürecinde ve yakında yavaş yavaş dokunuşlarına başlayacak.
Hemen hemen herkes strateji tarafında bazı değişiklikler yapılması gerektiği konusunda hemfikir. Fakat sorunun temelini anlamak Vasseur için daha da önemli olacak.
1989-1991 yılları arasında Ferrari yönetiminde yer alan Cesare Fiorio'ya göre Vasseur bazı önemli değişiklikler yapmalı.
Fiorio, "Vasseur aydan gelmiyor. Binotto'nun mükemmel temelini baz alarak, Ferrari'yi yönetmenin bir yolunu bulacaktır."
Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
"Takımın sezon boyunca aracı iyi şekilde geliştirebileceği bir sistem kurması gerekecek."
"Ayrıca doğru stratejik seçimlerin yapılmasını sağlamalı. Bunu söylerken, masa başında veya Maranello'dan gelen kararlardan değil, pistte, birkaç dakika içinde verilmesi gereken anlık yani kritik kararlardan bahsediyorum."
"Bu alana müdahale etmeli."
"Alt kategorilerde başarılı bir geçmişi var ama Formula 1'de henüz hiçbir şey başaramadı, işini çok klasik şekilde yürüttü, para konusunda çok titiz davrandı."
"Elbette tek başına şampiyonluğu kazanması mümkün değil, etrafında bir takıma ihtiyacı var."
"Bu yıl başarısızlık durumunda yeni gelmiş olması mazeretine sahip olacak. Yine de onun yetenekli ve zeki bir insan olduğuna, hızlı bir şekilde uyum sağlayabileceğine inanıyorum."
Fiorio, Ferrari'nin 2022'deki başarılarının küçümsenmemesi gerektiği görüşünde.
"Önceki yıllara bakıldığında çok iyi bir sonuç aldılar. En alt sıralardan bu şekilde yukarı tırmanmak önemsiz değil."
"Formula 1'in izlenme oranlarındaki artış sayesinde yakaladığı küresel başarının büyük bir kısmı Ferrari'nin zirveye dönüşünden kaynaklanıyor."
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