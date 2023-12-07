Fiorio: "Leclerc, Verstappen ve Hamilton'ın sahip olduğu olgunluğa doğru ilerliyor"

İtalya'da çıkan haberlere göre Leclerc Ferrari ile beş yıllık yeni bir anlaşma imzaladı. 25 milyon euroluk başlangıç maaşı sözleşme süresince iki katına çıkacak.

Gazzetta dello Sports'a verdiği demeçte Ferrari'yi 1989 ve 1991 yılları arasında yöneten Fiorio, Leclerc'in yeni sözleşme söylentileri hakkında şunları söyledi: "Bence bu iyi bir hamle olur, çünkü hızına ve becerisine hata sayısını sınırlama yeteneğini de ekliyor."

"Yakın zamana kadar çok fazla hata yapıyordu; hatta [Carlos] Sainz da çok fazla hata yaptı ancak bu normal. Verstappen de şimdi Leclerc'in yaşında ama o da ilk yıllarda çok hata yaptı."

"Şimdi Leclerc, Max'in ve Lewis Hamilton'ın sahip olduğu olgunluğa doğru ilerliyor."

"Leclerc, özellikle sıralamalarda takım arkadaşından daha hızlı, yarım saniyeden değil onda birlerden bahsediyor olsak bile. Sainz ise genel olarak yarış yönetimi konusunda daha yetenekli."

Sainz'in Ferrari'de kalıp kalmayacağı İspanyol pilotun Red Bull'a dönüşüyle bağlantılı Lando Norris'in Ferrari koltuğuna oturmasıyla belli olabilir.

2023 sezonunda Red Bull'un dominasyonuyla birlikte Ferrari, Takımlar Şampiyonası'nda Mercedes'in ardında üçüncülükle yetinmek zorunda kaldı.

Fotoğraf: Ferrari Alain Prost ve Cesare Fiorio

Bu, Scuderia'nın 2008'den bu yana şampiyonluk kazanamadığı ve son Pilotlar Şampiyonu'nun 2007'de Kimi Raikkonen olduğu anlamına geliyor.

Fiorio, "Mercedes ile karşılaştırıldığında Ferrari iyi bir iş çıkardı. Neredeyse şampiyonada Mercedes'i geçiyorlardı."

"Genel olarak Red Bull'un arkasında birkaç takımın aynı seviyede olduğunu görüyorum."

"Sorun tabii ki Red Bull. F1'de her zaman böyle olmuştur, uzun ya da kısa mutlak hakimiyet dönemler vardır. Ama hiçbiri sonsuza kadar sürmedi." dedi.

Ferrari'nin aradaki farkı kapatmak için ne yapması gerektiği sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Bence motor cephesinde hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Aerodinamik konusunda ise, hızlı virajlarda yaşadıkları kafa karışıklığını gidermek için çalışmaları gerekecek."

"Ayrıca, stratejiler açısından da bir adım atılması gerekecek. Bazı hatalar gördük ve pit duvarında ve pistte uzmanlığa ihtiyaç var."

"Diğer takımların kararlarını takip etmemek için daha fazla yaratıcılığa, daha fazla sezgiye ihtiyaç var."