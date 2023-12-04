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Fiorio: "Ferrari'nin daha yaratıcı bir yaklaşım benimsemesi gerekiyor"

Ferrari'nin eski sportif direktörü Cesare Fiorio, Ferrari'nin mevcut tutumundan memnun değil.

Editör Ezel Tan
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Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Cesare Fiorio 1989'dan 1991'e kadar Ferrari'nin sportif direktörüydü, şimdi 84 yaşında ama hâlâ İtalyan ekibin dünya şampiyonasındaki performansını yakından takip ediyor.

Takımın başarılarından keyif alan Fiorio, halihazırda devam eden başarısızlıklarından da endişe duyuyor.

Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte Fiorio, "Sezon oldukça yoğundu fakat Ferrari mükemmel uzmanlara, mükemmel mekanikerlere, teknisyenlere ve mühendislere sahip olduğunu gösterdi, ki bu çok değerliydi."

"Şimdi mümkün olan en kısa sürede önceki seviyeye dönmek gerekiyor."

"Charles Leclerc ve Carlos Sainz çok hızlı yarışçılar ama yine de çok fazla hata yaptılar. Leclerc sıralama turlarında takım arkadaşından daha iyi performans gösteriyor, ancak aralarındaki fark çok az."

"Sainz, yarış boyunca durumu daha iyi organize etmeyi başarıyor."

"Yine de Leclerc ile sözleşmenin uzatılmasının doğru bir karar olduğunu düşünüyorum çünkü hem hızı hem de becerisi giderek artıyor. Çok fazla hata yapmasına rağmen bu hatalar giderek azalıyor."

"Bu çok normal - Verstappen de eskiden hata yapardı. Charles giderek olgunlaşıyor ve hem Max hem de Lewis Hamilton'ın sahip olduğu nitelikleri kazanıyor." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fiorio ayrıca Ferrari'nin başındaki Frederic Vasseur'ün çalışmalarını da kendi üslubuyla değerlendirdi.

"Elbette mükemmel bir profesyonel ve işini çok iyi biliyor, neredeyse her zaman üst düzey görevlerde bulunmuş olması da buna dahil."

"Formula 1'de olağanüstü sonuçlar elde ettiğini ve genel olarak şu ana kadar Mattia Binotto'dan daha iyi bir performans sergilediğini söyleyemeyiz."

"Yine de üst düzey bir profesyonel ve çalışmalarının gerçek meyvelerini 2024'te göreceğiz."

Ferrari'nin ele alması gereken öncelikler hakkında konuşan Fiorio şöyle devam etti: "Motor alanında herhangi bir hamleye ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Ancak aerodinami tarafında bazı şeyleri düzeltmek ve özellikle hızlı virajlarda aracın dengesini arttırmak gerekiyor."

"Buna ek olarak, strateji ekibinin gelişmesi gerekiyor çünkü zaman zaman hata yaptıklarını görüyoruz. Ekibin Maranello'daki merkezde çalışan kısmının değil, pistteki yarış ekibinin daha net ve koordineli hareket etmesini sağlamak gerekiyor."

"Diğer takımların aldığı kararlara tepki vermek yerine daha yaratıcı olmak ve sezgilere daha fazla güvenmek gerekiyor."

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