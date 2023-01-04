Fiorio: "Ferrari, sezon ortasında kim öndeyse ona odaklanmalı"
Ferrari'nin eski takım patronu Cesare Fiorio'ya göre iki Ferrari pilotu arasında kime odaklanılacağına sezon ortasında karar verilmesi gerekiyor.
Tüm motor sporları dünyasında olduğu gibi Formula 1'de de 'Takım arkadaşınız ilk rakibinizdir' sözü geçerli.
Bir takımın tek bir sürücüyü referans alması, hem yarışta en iyi stratejiyi seçmede hem de aracın gelişim yönünü belirlemede büyük önem taşıyor.
Geçmişte Ferrari genellikle tek sürücüye odaklanıyordu ancak Carlos Sainz'ın gelişiyle işler biraz değişti. Şu anda Ferrari'nin yarış koltuğunda yer alan Charles Leclerc ve Sainz, birlikte çok iyi anlaşıyorlar ve birbirlerine çok yakın performanslar gösteriyorlar.
Yine de Leclerc, geçen yıl özellikle tek turda Sainz'a büyük üstünlük kurdu ve performans anlamında öne çıkan isimdi. Ancak Ferrari, neredeyse hiçbir noktada kendisine lider pilot gibi davranmadı. Bazıları Ferrari'nin Leclerc'i "1 numara" olarak görmesi gerektiğini söylese de, Cesare Fiorio aynı görüşte değil.
Corriere dello Sport'a konuşan Fiorio, "Leclerc sıralama turlarında karşı konulmaz seviyede. Sainz ise yarışta çok iyi."
"Başlangıçta belirli bir hiyerarşi belirlemek gerekmiyor ya da en azından öyle olmamasını umuyorum."
"Şampiyonanın yarısında, pozisyonlar netleştiğinde, sıralamada kim öndeyse onu desteklemek ikinci sürücünün elinde olacak."
"Eğer Sainz dünya şampiyonu olma şansı anlamında öndeyse, Leclerc kendini hazır hale getirmeli."
"Onlar profesyoneller ve takımın neye ihtiyacı olduğunu biliyorlar." dedi.
Ricciardo: "Red Bull'un aldığı ceza oldukça ciddi ancak takım pek etkilenmeyecek"
Williams'ın yeni takım patronunu hangi zorluklar bekliyor?
Son Haberler
Hamilton: "Russell'ın yaptıklarının etkileyici olduğunu söylemeliyiz"
Lewis Hamilton, Mercedes ile ilk sezonunu tamamlayan George Russell'ın takıma iyi uyum sağladığını düşünüyor.
Piastri: "Norris ile iyi anlaşabilmeyi umuyorum"
Yeni McLaren pilotu Oscar Piastri, Lando Norris ile iyi anlaşacağından şüphe duymuyor.
Marko: "2023'te Mercedes'ten korkmamız gerekiyor"
Red Bull danışmanı Helmut Marko, 2023 sezonu için Mercedes'ten korkmaları gerektiğini söylüyor. Ayrıca Marko, Red Bull'un Mercedes kadar dominant olamayacağını düşünüyor.
McNish: "Audi'deki herkes 2026'yı sabırsızlıkla bekliyor"
Audi bünyesinde yer alan eski yarış pilotu Allan McNish, Audi'nin Formula 1 projesi için oldukça yoğun çalıştığını söylüyor.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.