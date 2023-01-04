Fiorio: "Ferrari, sezon ortasında kim öndeyse ona odaklanmalı"

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Tüm motor sporları dünyasında olduğu gibi Formula 1'de de 'Takım arkadaşınız ilk rakibinizdir' sözü geçerli.

Bir takımın tek bir sürücüyü referans alması, hem yarışta en iyi stratejiyi seçmede hem de aracın gelişim yönünü belirlemede büyük önem taşıyor.

Geçmişte Ferrari genellikle tek sürücüye odaklanıyordu ancak Carlos Sainz'ın gelişiyle işler biraz değişti. Şu anda Ferrari'nin yarış koltuğunda yer alan Charles Leclerc ve Sainz, birlikte çok iyi anlaşıyorlar ve birbirlerine çok yakın performanslar gösteriyorlar.

Yine de Leclerc, geçen yıl özellikle tek turda Sainz'a büyük üstünlük kurdu ve performans anlamında öne çıkan isimdi. Ancak Ferrari, neredeyse hiçbir noktada kendisine lider pilot gibi davranmadı. Bazıları Ferrari'nin Leclerc'i "1 numara" olarak görmesi gerektiğini söylese de, Cesare Fiorio aynı görüşte değil.

Corriere dello Sport'a konuşan Fiorio, "Leclerc sıralama turlarında karşı konulmaz seviyede. Sainz ise yarışta çok iyi."

"Başlangıçta belirli bir hiyerarşi belirlemek gerekmiyor ya da en azından öyle olmamasını umuyorum."

"Şampiyonanın yarısında, pozisyonlar netleştiğinde, sıralamada kim öndeyse onu desteklemek ikinci sürücünün elinde olacak."

"Eğer Sainz dünya şampiyonu olma şansı anlamında öndeyse, Leclerc kendini hazır hale getirmeli."

"Onlar profesyoneller ve takımın neye ihtiyacı olduğunu biliyorlar." dedi.