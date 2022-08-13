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Formula 1 Haberler

Fiorio: "Binotto değil, Rueda gitmeli"

Ferrari takımının eski sportif direktörü Cesare Fiorio, Mattia Binotto'nun İtalyan takımdan gönderilmesine gerek olduğuna inanmıyor.

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Fiorio: "Binotto değil, Rueda gitmeli"
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Ferrari bu yıl yarış kazanabilecek bir araç üretmeyi başardı fakat şimdi de diğer alanlarda yeterince iyi görünmüyor.

Takım birden fazla kez dayanıklılık sorunu yaşadı, aynı zamanda pilotlar da bazı hatalar yaptı. Ancak en çok takımın strateji hataları konuşuldu

Birden fazla kez yanlış strateji yüzünden galibiyeti Red Bull'a hediye eden Ferrari'de Mattia Binotto ve strateji ekibin koltuğu sallantıda.

Daha önce Ferrari'de sportif direktör olarak görev yapan Cesare Fiorio, Binotto'nun takımdan ayrılmasına gerek olmadığını fakat strateji ekibinin başındaki Inaki Rueda'nın gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Fiorio, Autosprint'e verdiği demeçte, "Budapeşte'deki olaylardan sonra John Elkann'dan kesinlikle bir müdahale bekliyordum çünkü ne yazık ki çok fazla hata yapıyorlar."

"2022 aracı çok rekabetçi ve takımın son iki yıla göre ilerleme kaydettiğini görebilirsiniz. Bence teknik anlamda çok yetenekli olan ve mühendisleri kazanan bir araç hazırlamaya yönlendiren Binotto'nun hakkı verilmeli."

"Mattia aslında bir tasarımcıydı ve F1-75'te görüldüğü üzere bu işi nasıl yapacağını çok iyi biliyor. Sadece Binotto'nun ekibinde, bu kültüre daha iyi uyan insanlara ihtiyacı var."

"Binotto görevinde kalmalı fakat Rueda için aynısı geçerli değil. Çalıştığı takımları hiçbir zaman olumlu yönde götüremedi."

"Modern stratejiler, ne yazık ki artık kişisel sezgilerden ziyade, çok gelişmiş ve karmaşık matematiksel modellere dayanıyor. Yarışta genellikle karar için birkaç saniyeniz vardır. Onlarca modeli analiz etmek, bilgisayarları yönetmek ve uzaktan iletişim kurmak adına yeterli vaktiniz yok."

"Bence Ferrari, kişisel sezgilerini kullanmıyor." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari, Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

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