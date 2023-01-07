Fiorio: "Audi, Binotto'yu kaçırmamalı"
Ferrari'nin eski sportif direktörü Cesare Fiorio'ya göre Audi, şu anda boşta olan Mattia Binotto ile anlaşmaktan çekinmemeli.
Binotto, Ferrari'nin hem pilotlar hem de takımlar şampiyonluğunu Red Bull'a kaybettiği 2022 sezonunun ardından İtalyan ekipteki görevinden istifa etti.
31 Aralık'ta görevini bırakan Binotto, yıllardır Ferrari için çalışıyordu ve 2019'da takım patronluğu görevine terfi etmişti.
Ferrari'nin 2022'de iyi bir araç üretmesinde büyük pay sahibi olan Binotto, özellikle mühendislik anlamında yaptıklarıyla adından fazlasıyla söz ettirdi.
Takım patronluğu görevine geçtikten sonra büyük eleştirilere maruz kalan Binotto'nun adı Audi ile anılıyordu ancak Andreas Seidl'ın Sauber'in CEO'su olmasının ardından İtalyan mühendis için kapıların kapanmış olabileceği yorumları vardı.
Fakat 1989-1991 yılları arasında Ferrari'nin sportif direktörlüğünü yapan Fiorio, İtalyan yayın organı Corriere dello Sport'a verdiği demeçte Audi'nin Binotto ile anlaşması gerektiğini söyledi.
Fiorio, "Eğer onlar gibi F1'e girecek olsaydım, Binotto'nun kaçmasına izin vermezdim." dedi.
Hatta Fiorio, Ferrari'nin Binotto'nun ayrılmasına izin vererek hata yaptığını bile düşünüyor.
"Onu takımda tutardım. Ben onu her zaman büyük bir mühendis olarak gördüm: F1-75, Red Bull RB18 ile beraber 2022'nin en iyi aracıydı."
"Dünya Şampiyonluğunu dayanıklılığı sorunları, bazı kötü stratejiler ve bazı sürücü hataları nedeniyle kaybettiler."
"Binotto harika bir mühendisti."
"Yine de takım patronu olmak başka bir iş."
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