Fiorio: "Alonso, Ferrari'de Leclerc'e kıyasla daha az hata yaptı"

Fernando Alonso, 2010 yılında Ferrari'ye katıldı ve hem o yıl hem de 2012 yılında şampiyonluğu kazanmaya çok yaklaşsa da, her iki yılda da şampiyonluğu son yarışta Sebastian Vettel'e kaybetti.

İspanyol pilotun beş yıllık Ferrari kariyeri, Formula 1 tarihinin en iyi performanslarından biri olarak kabul görüyor.

Şimdilerde Ferrari'de Charles Leclerc ve Carlos Sainz gibi iki genç isim yarışıyor. Özellikle Leclerc'in ortaya koyduğu performans sık sık övgü alırken, bu yılın ilk iki yarışta da yine güçlü bir performans sergilemeyi başardı.

Bazıları Leclerc'i Alonso'ya benzetse de , 1989-1991 yılları arasında Ferrari'nin yöneticiliğini yapan Cesare Fioraio, FormulaPassion'a verdiği demeçte bu görüşe katılmadığını söyledi.

Fiorio, "Alonso ile karşılaştırmak bana göre orantısız olur. Çünkü Leclerc çok güçlü olmasına ve tek turda aracının yapabileceği zamanların çok üzerinde -inanılmaz- turlar atmasına rağmen hâlâ bazı hatalar yapıyor. Alonso orada yarışırken daha az hata yapıyordu." dedi.

Fiorio, Sainz'dan ise övgüyle bahsetti.

"Bana göre Sainz çok güçlü ve zaten yarış temposunda Leclerc kadar hızlı. Sıralama turlarında hâlâ bazı hatalar yapıyor çünkü muhtemelen aracı henüz tam olarak iyi tanımıyor. Ancak kesinlikle güvenilir bir sürücü."

"Bu, iyi bir sürücü kadrosu. Umarım Sainz, Ferrari'ye tamamen adapte olduğunda sıralama temposunu da artıracak."

"Ferrari, Mercedes ve Red Bull ile arasındaki farkı tamamen ortadan kaldıramamış olsa da geçen yıla göre gelişmiş görünüyor."