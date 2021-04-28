Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Webber: ‘’Hamilton, sezonun ilk iki yarışında Mercedes’i taşıdı’’ Sonraki / Portekiz GP basın toplantısı programı açıklandı
Formula 1 / Son dakika

Fiorio: "Alonso, Ferrari'de Leclerc'e kıyasla daha az hata yaptı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski Ferrari yöneticisi Cesare Fiorio, Charles Leclerc ve Fernando Alonso arasındaki kıyaslamalara katılmıyor.

Fiorio: "Alonso, Ferrari'de Leclerc'e kıyasla daha az hata yaptı"

Fernando Alonso, 2010 yılında Ferrari'ye katıldı ve hem o yıl hem de 2012 yılında şampiyonluğu kazanmaya çok yaklaşsa da, her iki yılda da şampiyonluğu son yarışta Sebastian Vettel'e kaybetti.

İspanyol pilotun beş yıllık Ferrari kariyeri, Formula 1 tarihinin en iyi performanslarından biri olarak kabul görüyor.

Şimdilerde Ferrari'de Charles Leclerc ve Carlos Sainz gibi iki genç isim yarışıyor. Özellikle Leclerc'in ortaya koyduğu performans sık sık övgü alırken, bu yılın ilk iki yarışta da yine güçlü bir performans sergilemeyi başardı.

Bazıları Leclerc'i Alonso'ya benzetse de , 1989-1991 yılları arasında Ferrari'nin yöneticiliğini yapan Cesare Fioraio, FormulaPassion'a verdiği demeçte bu görüşe katılmadığını söyledi.

Fiorio, "Alonso ile karşılaştırmak bana göre orantısız olur. Çünkü Leclerc çok güçlü olmasına ve tek turda aracının yapabileceği zamanların çok üzerinde -inanılmaz- turlar atmasına rağmen hâlâ bazı hatalar yapıyor. Alonso orada yarışırken daha az hata yapıyordu." dedi.

Fiorio, Sainz'dan ise övgüyle bahsetti.

"Bana göre Sainz çok güçlü ve zaten yarış temposunda Leclerc kadar hızlı. Sıralama turlarında hâlâ bazı hatalar yapıyor çünkü muhtemelen aracı henüz tam olarak iyi tanımıyor. Ancak kesinlikle güvenilir bir sürücü."

"Bu, iyi bir sürücü kadrosu. Umarım Sainz, Ferrari'ye tamamen adapte olduğunda sıralama temposunu da artıracak."

"Ferrari, Mercedes ve Red Bull ile arasındaki farkı tamamen ortadan kaldıramamış olsa da geçen yıla göre gelişmiş görünüyor."

paylaşım
yorumlar
Webber: ‘’Hamilton, sezonun ilk iki yarışında Mercedes’i taşıdı’’

Önceki haber

Webber: ‘’Hamilton, sezonun ilk iki yarışında Mercedes’i taşıdı’’

Sonraki haber

Portekiz GP basın toplantısı programı açıklandı

Portekiz GP basın toplantısı programı açıklandı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Fiorio: "Alonso, Ferrari'de Leclerc'e kıyasla daha az hata yaptı"

59 dk
2
Formula 1

Portekiz GP basın toplantısı programı açıklandı

29 dk
3
Formula 1

Webber: ‘’Hamilton, sezonun ilk iki yarışında Mercedes’i taşıdı’’

1s
4
Formula 1

Aston Martin, durumu düzeltmek için neler yapıyor?

14s
5
Formula 1

Webber: “İnsanlar, Vettel’in acı çektiğini görmekten keyif aldığımı düşünüyor”

13s
Son Haberler
Portekiz GP basın toplantısı programı açıklandı
F1

Portekiz GP basın toplantısı programı açıklandı

29dk
Fiorio: "Alonso, Ferrari'de Leclerc'e kıyasla daha az hata yaptı"
F1

Fiorio: "Alonso, Ferrari'de Leclerc'e kıyasla daha az hata yaptı"

59dk
Webber: ‘’Hamilton, sezonun ilk iki yarışında Mercedes’i taşıdı’’
F1

Webber: ‘’Hamilton, sezonun ilk iki yarışında Mercedes’i taşıdı’’

1s
Bottas, Portimao'da eski güç ünitesini kullanabilecek!
F1

Bottas, Portimao'da eski güç ünitesini kullanabilecek!

12s
Wolff: "Rakiplerimiz, Imola'da kendilerine verdiğimiz fırsattan faydalanamadı"
F1

Wolff: "Rakiplerimiz, Imola'da kendilerine verdiğimiz fırsattan faydalanamadı"

12s
Son Videolar
Formula 1 Sprint yarışı kurallarının Portekiz GP'den önce imzalanması bekleniyor 04:36
Formula 1
22s

Formula 1 Sprint yarışı kurallarının Portekiz GP'den önce imzalanması bekleniyor

Verstappen Imola'yı domine etti, Ferrari iyileşme yolunda 14:35
Formula 1
25 Nis 2021

Verstappen Imola'yı domine etti, Ferrari iyileşme yolunda

Kazalar, pist dışı ziyaretler ve daha fazlası | Emilia Romagna GP 10:02
Formula 1
24 Nis 2021

Kazalar, pist dışı ziyaretler ve daha fazlası | Emilia Romagna GP

Emilia-Romagna GP yarış raporu 00:43
Formula 1
23 Nis 2021

Emilia-Romagna GP yarış raporu

Modern F1 tabanları 05:50
Formula 1
21 Nis 2021

Modern F1 tabanları

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Portekiz GP basın toplantısı programı açıklandı Portekiz GP
Formula 1 / Son dakika

Portekiz GP basın toplantısı programı açıklandı

Wolff: "Rakiplerimiz, Imola'da kendilerine verdiğimiz fırsattan faydalanamadı"
Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Rakiplerimiz, Imola'da kendilerine verdiğimiz fırsattan faydalanamadı"

Marko: "Mercedes, Hodgkinson'ın Red Bull'a gelişini ertelemeye çalışıyor"
Formula 1 / Son dakika

Marko: "Mercedes, Hodgkinson'ın Red Bull'a gelişini ertelemeye çalışıyor"

Çok Okunanlar Bugün

Fiorio: "Alonso, Ferrari'de Leclerc'e kıyasla daha az hata yaptı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Fiorio: "Alonso, Ferrari'de Leclerc'e kıyasla daha az hata yaptı"

Portekiz GP basın toplantısı programı açıklandı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Portekiz GP basın toplantısı programı açıklandı

Webber: ‘’Hamilton, sezonun ilk iki yarışında Mercedes’i taşıdı’’
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Webber: ‘’Hamilton, sezonun ilk iki yarışında Mercedes’i taşıdı’’

Webber: “İnsanlar, Vettel’in acı çektiğini görmekten keyif aldığımı düşünüyor”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Webber: “İnsanlar, Vettel’in acı çektiğini görmekten keyif aldığımı düşünüyor”

Wolff: "Rakiplerimiz, Imola'da kendilerine verdiğimiz fırsattan faydalanamadı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Rakiplerimiz, Imola'da kendilerine verdiğimiz fırsattan faydalanamadı"

Aston Martin, durumu düzeltmek için neler yapıyor?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Aston Martin, durumu düzeltmek için neler yapıyor?

Bottas, Portimao'da eski güç ünitesini kullanabilecek!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas, Portimao'da eski güç ünitesini kullanabilecek!

Rossi: ''İlk modern MotoGP sürücüsü bendim"
MotoGP MotoGP / Haberler

Rossi: ''İlk modern MotoGP sürücüsü bendim"

Son Haberler

Portekiz GP basın toplantısı programı açıklandı
F1 Formula 1 / Son dakika

Portekiz GP basın toplantısı programı açıklandı

Fiorio: "Alonso, Ferrari'de Leclerc'e kıyasla daha az hata yaptı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Fiorio: "Alonso, Ferrari'de Leclerc'e kıyasla daha az hata yaptı"

Webber: ‘’Hamilton, sezonun ilk iki yarışında Mercedes’i taşıdı’’
F1 Formula 1 / Haberler

Webber: ‘’Hamilton, sezonun ilk iki yarışında Mercedes’i taşıdı’’

Bottas, Portimao'da eski güç ünitesini kullanabilecek!
F1 Formula 1 / Son dakika

Bottas, Portimao'da eski güç ünitesini kullanabilecek!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.