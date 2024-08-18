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Formula 1 Hollanda GP

Fin basını, Bottas'ın yerini Mick Schumacher'in almasından endişe ediyor

Fin basını Valtteri Bottas'ın yerine Mick Schumacher'in gelebileceğini yazıyor.

Ezel Tan
Valtteri Bottas, Kick Sauber

Valtteri Bottas, Kick Sauber

Fotoğraf: Erik Junius

Nico Hulkenberg'in Sauber'deki takım arkadaşının kim olabileceğine dair söylentiler giderek hız kazanmaya başladı.

Olası adayların listesi giderek uzuyor ve bu durum takımın mevcut sürücüsü Valtteri Bottas'ın kariyeri için tehlike yaratabilir.

Bir yandan herkes onun İsviçreli takımla devam etmesinin en mantıklı seçim olacağını düşünüyor. 

Ancak Almanya'da yayın yapan Auto Motor und Sport, Mick Schumacher'in Sauber/Audi'de yer alma şansı olduğunu ve Bottas için asıl tehdit olarak görülmesi gerektiğini yazdı.

Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG F1 Team, with his girlfriend Laila Hasanovic

Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG F1 Team, with his girlfriend Laila Hasanovic

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Bunun üzerine Fin Iltalehti'de yeni bir makale yayınlandı.

Haberin başlığı aynen şöyle: “Bottas'ın kariyeri beklenmedik bir isim tarafından tehdit altında.

Gazete Mick'in, Valtteri'nin aksine Mercedes'le sadece yedek sürücü olarak görev yaptığını fakat  Alman pilotun üç yıl önce bu takımdan ayrılan Bottas'tan çok daha fazla bilgiye sahip olduğunu savunuyor.

Audi ayrıca Mick'in soyadını ve Alman olmasını da kullanmak isteyebilir.

Ek olarak kısa süre önce takımın başına geçen Mattia Binotto, Mick'i oldukça iyi tanıyor: Schumacher Jr. Ferrari Yarış Akademisi'nde yetişirken Binotto ile yakın bir ilişkiye sahipti.

Tüm bu söylentiler ortasında Bottas, o kadar da endişeli değil ve sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa oldukça keyifli bir yaz tatili geçiriyor.

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