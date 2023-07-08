Film için hazırlanan APXGP aracı, gerçek F1 aracından ne kadar farklı?

Dallara yapımı Formula 2 şasisini kullanan araç, yapılan modifikasyonlarla 2022'den bu yana kullanılan araçlara benzetildi.

F2 şasisi orijinal haliyle yaklaşık 400 mm daha kısa olduğu için araç gridin geri kalanına kıyasla biraz daha kısa olsa da detaylar kuşkusuz ikna edici.

Uzunluğu biraz daha uzatmak için burun konisi, ön kanatla birleşmesine yardımcı olmak üzere daha da öne doğru uzatılmıştır; bunun kanıtı da kenar plakası ile ön tekerlekler arasındaki mesafe.

Araç, basitleştirilmiş tabana doğru inen sidepodlar ve karoserin üzerine yerleştirilmiş soğutma panjurları ile 2023 tasarım trendlerinden izler taşıyor. Bu abartılı zemin açıklığı ile desteklenmektedir; F2 otomobilleri F1 otomobillerine benzer şekilde yere basma gücü üretmek için Venturi tünelleri kullansa da, zeminin ön kenarı çok daha küçük boyuttadır. Önden ve yanlardan da görülebilen kanatçıklar ve payandalar bu izlenimi güçlendiriyor.

Bradd Pitt'in hayali Apple Orginals Formula 1 takımının pit şeridindeki burun konisi Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ayrıca, motor kapağında ortada bulunan egzoz borusunun her iki yanında tüp benzeri çıkışlar yer alırken, üst tarafa uygun bir kanatçık eklenmiş.

Arkada, 2022 versiyon arka kanat da mevcut; kiriş kanadı ve yontulmuş bir ana kanatla tamamlanarak araçtaki ayrıntılara gösterilen dikkat artırılmış.

Bu küçük ayrıntılar otomobilin başka yerlerinde de devam ediyor; ön lastiklerin üzerinde tekerlek deflektörleri görünürken, aynalar mevcut F1'de görülen karmaşıklığı korumak için dikkatlice şekillendirilmiş.

Daha da yakından bakıldığında, çağdaş bir F1 aracı izlenimini pekiştirmek için ön kanat uç plakasının tepesinde lastik sensörünü taklit eden küçük bir parça da görünüyor ve zeminin arka köşesi, zemin esnemesini hafifletmek için kullanılan metal parçayla desteklenmiş.

Modern bir F1 aracı ortaya çıkarmak için ortaya konan tüm önemli ayrıntılara rağmen, otomobilin revizyonundan sorumlu olanlar F2 şasisinin daha kısa olan genişliğini telafi edemedi. Bu araç, mevcut F1 araçlarına göre 100 mm daha dar ve bu nedenle her şey biraz ezilmiş görünüyor.

Şasinin belirlenen tüm sert noktaları ve yapısal unsurları koruması gerektiğinden, araç daha geniş F1 tekerlekleri takılabilecek şekilde modifiye edilemedi ve bu nedenle F2 versiyon Pirelli lastikleri ile donatıldı. Yani arka tekerlekler yaklaşık 55 mm daha dar.

Her türlü kısıtlamaya rağmen aracı geliştiren ekip, şasinin bir F1 otomobili gibi görünmesini sağlamak için övgüye değer bir iş yapmış. Bununla birlikte, bu görüntü esas olarak, otomobil pistteki 20 gerçek otomobilin yanındaki gridde oturduğunda ve filmin son halindeki görüntülerin ardından değerlendirilecek.