FIA'yı sert şekilde eleştiren Alonso, Ben Sulayem ile görüşmüş

Miami'de damalı bayrağı dokuzuncu sırada gören Alonso, yarışın ardından yapılan inceleme sonrası Mick Schumacher ile mücadele esnasında pisti kesip avantaj elde ettiği için ceza aldı ve 11. sıraya gerileyerek aldığı iki puanı kaybetti.

Bu tür cezalara itiraz edilemese de, Alonso ve Alpine sportif direktörü yarıştan sonra durumlarını belirtmek için hakemlerle görüşmeye gitti.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Alonso, büyük resme bakılması gerektiğini düşünüyor ve kazandığı zamanı geri vermeye çalıştığını söylüyor. Alonso pist dışına çıkarak Schumacher ile farkı açmış ve Alman pilotu hemen arkasındaki Esteban Ocon'un tehditi altına sokmuştu.

Cuma günü basına konuşan Alonso ciddi hayal kırıklığına uğradığını söylemiş ve hakemleri "beceriksizlikle" itham etmişti.

Bu açıklamalardan kısa süre sonra -göreve geldiğinden beri yarış kontrol ve yarış hakemleri konusunda ciddi adımlar atmaya çalışan- FIA başkanı Ben Sulayem ile görüşen Alonso, "Onunla düzenli olarak konuşuyorum. Miami'de olanlara dair görüşlerimi zaten biliyordu."

"Yani her şeyin farkındaydı. Günün sonunda hepimiz birbirimize yardım etmeye çalışıyoruz, FIA, sürücüler, GPDA, hepimiz aynı gemideyiz, hepimiz sporu daha adil ve daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz."

"Bu yüzden bence güzel ve dostane bir konuşmaydı. İlerlemeye devam edecek, daha iyi ve daha tutarlı olacağız." dedi.

Alonso, daha önceki yorumları için özür dileyip dilemediği sorulduğunda, sırıtarak böyle bir şey olmadığını ima etti.

