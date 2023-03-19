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Alonso: "Cezayı açıklamak için 1 saatleri vardı, erken açıklansa arayı açabilirdim"

Yarıştan sonra aldığı 10 saniyelik zaman cezası ile 3. sırasını kaybeden Fernando Alonso, FIA'nın bu kararını eleştirse de karar, İspanyol pilotun pek umurunda değil.

Can Çarpıcı
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Alonso: "Cezayı açıklamak için 1 saatleri vardı, erken açıklansa arayı açabilirdim"
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Alonso, Suudi Arabistan GP'ye ikinci sıradan başlamış ve startta liderliğe yükselmişti ancak aracını startta yanlış bir şekilde konumlandırdığı için 5 saniyelik bir zaman cezası aldı. 

19. turda Alonso'nun takım arkadaşı Lance Stroll yolda kaldı ve güvenlik aracı içeri girdi. İspanyol pilot, güvenlik aracı altında pite girdi ve pit stop'undan önce 5 saniyelik cezasını da çekti. 

Alonso, çizgiyi 3. sırada geçti ve podyuma çıktı ancak podyum kutlamalarının ardından, Alonso'ya "cezasını doğru çekmediği" için 10 saniyelik bir zaman cezası verildi. Alonso, yarıştan sonra gelen bu cezayla podyumunu kaybetti ve dördüncü sıraya geriledi. 

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Alonso, podyumu kaybettiğini öğrenmesinin ardından FIA'yı eleştirdi ama bu ceza, Alonso'nun "umurunda değil". 

İspanyol pilot, ceza aldığını öğrenmesinin ardından şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse bu ceza canımı çok yakmadı. Podyumdaydım, kupayla fotoğraflarımı çekildim, şampanyayla kutladım ve şimdi sadece 3 puan daha az almış oldum. 15 değil de 12 puan aldım."

"Ancak bence asıl hayal kırıklığı yaratan şey, FIA'nın vasat performansı. Beni yarış esnasında [ceza aldığım yönünde] bilgilendirmek için yeteri kadar zamanları vardı ve eğer yarışta 2. cezayı bilseydim, arkadaki araçla aramı 11-12 saniyeye kadar açabilirdim. 

"Umurumda değil. Podyuma çıkmadan önce cezayı söyleseler canımı daha çok acıtırdı. Şimdi ise podyuma çıktık, şampanyayla kutladık ve tüm sponsorlarımızı podyumda gösterdik."

"Ceza hakkında düşünmek için 35 turları vardı ama sanırım yeteri kadar zamanları yokmuş. Şu anda bu cezayı inceliyoruz çünkü takım bu cezaya katılmıyor. Ne olacağını göreceğiz ama pek umurumda değil." 

"FIA iyi bir görüntü çizmedi. Cezayı açıklamak için 1 saatleri vardı ve açıklamadılar. Her şeyi biraz yanlış yaptılar. 

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, battles with Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, battles with Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

 

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