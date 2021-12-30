FIA'ya göre 2022 sonunda tüm grid 1.5 saniye içerisinde olacak

2021 Formula 1 sezonu, spor tarihinin en heyecanlı mücadelelerinden birisine ev sahipliği yapmıştı. Fakat yine de en iyi iki takım olan Mercedes ve Red Bull'la, diğer takımlar arasında önemli bir fark vardı.

2022 yılında kurallar, mücadeleyi artırmak adına değişecek ve gridin birbirlerine daha yakın olması hedefleniyor. Kurallar tamamen farklı olacağı ve bütçeler hemen hemen benzer düzeyde olacağı için, her takımın ön bölümde yer alma fırsatı olacak.

Kuralları, herhangi bir noktada gri alan kalmayacak şekilde kısıtlayan ve hatta bulunan her gri alanı kapatmaya çalışan FIA, gridin eskisine oranla daha yakın olacağından emin görünüyor.

FIA teknik direktörü Nikolas Tombazis, yeni kuralların temel amacını bir kez daha açıkladı ve hedeflenen şeyin, sürücülerin birbirlerini takip edebilmesinin yanında, takımlar arasındaki farkların kapanması olduğunu dile getirdi.

Auto Motor und Sport'a konuşan Tombazis, "Yeni kurallarla ilk yılımızda, bu sezonki heyecan dolu mücadeleyi gölgede bırakacağımızı hayal etmek zor."

"Ancak kendimize koyduğumuz iki hedefe ulaşmamız önemli. Bu hedeflerden ilki, gridi birbirine daha da yakınlaşmak, ikincisi başka bir aracı daha kolay takip edebilmek."

"Şu anda griddeki ilk ve son araç arasında yaklaşık üç saniye var. 2022'nin sonunda bu sayının sadece bir buçuk saniye olmasını umuyoruz." dedi.

F1 2022 car Fotoğraf: Formula 1

Yeni düzenlemelerin pistteki mücadeleyi ne yönde etkileyeceği ve tur zamanlarının nasıl olacağı ise, takımların yaptığı çalışmalar nedeniyle hâlâ bir bilinmeyen.

Daha önce yaklaşık üç saniyelik bir zaman kaybından söz edilmişti fakat daha sonra bu kaybın en fazla 1.5 saniye olacağı belirtildi.

Tombazis yeni araçların üç değil, bir saniye civarında yavaş olacağını tahmin ediyor ancak net bir şey söylemekten kaçınıyor.

“Bu konuda hâlâ biraz temkinliyim. Yeni 18 inç lastiklerin ve E10 yakıta geçişin nasıl sonuçlanacağını ve araçların yol tutuşunun ne seviyede olacağını bilmiyorum."

Araçlar tek tip mi görünecek?

Pek çok taraftar, gelişim sınırlaması nedeniyle araçların hepsinin aynı görüneceğinden endişe duyuyor.

Eski McLaren ve Ferrari mühendisi ise aynı görüşte değil.

Tombazis, "Ne kadar yakından baktığınıza bağlı. Detaylar kesinlikle farklı olacaktır."

"Özellikle, tüm takımların doğru yolu bulduğu sezonun son kısmından ziyade, sezon başında farklı olacaktır."

"Dürüst olmak gerekirse mevcut araçlar da oldukça aynı görünüyorlar. Yine de 2019'da takım patronlarına araçlarının tamamen beyaz halini gösterdik ve onlar bile tüm araçları tanıyamadı." dedi.

Mercedes 2022 F1 motorunu çalıştırdı: