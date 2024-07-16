FIA'nın yaptığı kural değişikliği sayesinde Red Bull yeni bir Verstappen çıkarmaya mı hazırlanıyor?

Kimi Antonelli'yi bir kenara bırakırsak, Red Bull'da Helmut Marko'nun "memnun" olduğu ve FIA'nın 18 yaşın altındaki sürücülerin F1'de yarışmasına izin veren özel muafiyet kuralından yararlanabilecek bir sürücü var.

Bu, gelecek yıl Ağustos ayına kadar 18 yaşına girmeyecek olan Britanyalı genç Arvid Lindblad'ın önünü açabilir.

Bu yılın başlarında, 17 yaşındaki Antonelli ile ilgili bir takımın yaklaşımına yanıt verdiği söylenen FIA, 18 yaşın altındaki bir sürücünün süper lisans alabilmesinin yolunu açtı.

Uluslararası Spor Yasası'nın Ek L'sini güncelleyen FIA, şu maddeyi ekledi: “FIA'nın tamamen kendi takdirine bağlı olarak, yakın zamanda ve sürekli olarak tek koltuklu formula araba yarışlarında olağanüstü yetenek ve olgunluk gösterdiği düşünülen bir sürücüye 17 yaşında Süper Lisans verilebilir.”

Ancak o zaman tüm konuşmalar Mercedes'in genç sürücüsü Antonelli ve onun yaz tatilinden önce Logan Sargeant'ın yerini alıp alamayacağı hakkındayken, Red Bull'un genç sürücü programı ile yararlanacak olanın Red Bull olabileceği belirtiliyor.

Red Bull'un genç pilotlarının yaz tatilindeki performanslarını "analiz etmek ve değerlendirmek" üzere yola çıkan Marko, Formula 3 pilotu Arvid Lindblad'ın elde ettiği sonuca dikkat çekti.

Formula 3 şampiyonasında yarışan 16 yaşındaki Lindblad, Bahreyn'deki sprint yarışında ilk kez kazanarak, toplamda üç zafer daha elde etti ve Sürücüler Şampiyonası'nda 2. sırada yer aldı.

"Arvid Lindblad Formula 3'te parladı."

"O, Formula 4'ten doğrudan Formula 3'e geçen ve her iki yarışı da kazanan bir çaylaktı.”

"Sadece 16 yaşında ve şimdi 17 yaşında Formula 1'de yarışabileceği için çok mutluyuz.”

Arvid Lindblad, Prema Racing Fotoğraf: Dutch Photo Agency

"Ama sakin kalıyoruz ve genç sürücülerimizle iyi sonuçlar almaya devam ediyoruz, onlara şimdi daha fazla öncelik veriliyor ve Formula 1 arabasında zorlamaya devam etmelerine izin veriliyor." diye yazdı Marko Speedweek’teki köşesinde.

Bu genç sürücülerden biri de Formula 2'den Isack Hadjar, Britanya Grand Prix'sinin açılış antrenmanında Red Bull RB20'yi kullandı.

"Isack son testinde iyi performans gösterdi."

"Arabasında yumuşak lastikler olmamasına rağmen güçlü performanslar sergiledi ve yorumları da iyiydi.

"Isack ve Arvid büyük yetenekler, süper hızlılar ve Formula 1 kalitesindeler. Ve Japonya'daki Süper Formula'da şu anda ikinci sırada olan Ayumu Iwasa'yı da unutmamalıyız." dedi Marko.

Red Bull'un listesinde sadece, takım patronu Christian Horner'ın yakın zamanda 2025 VCARB sürücüsü olarak bahsettiği Hadjar ve Lindblad yok.

Takım, yaz tatilinden sonra Sergio Perez ile devam edip etmeyeceğini düşünürken, yedek sürücü Liam Lawson'a Max Verstappen'in yanında RB20'de bir şans vermeleri gerektiği konusunda teşvik edildi.

Ancak bu, takım için fazla büyük bir adım ise, Lawson, ikinci VCARB koltuğu için sırada.

Ancak Marko, "durağan" olan bazı sürücüler hakkında konuşurken, Haas'ın gelecek sezon Oliver Bearman ile yaptığı gibi bir çaylak sürücüyü arabaya koymaktan korkmadığını belirtti.

"Oliver Bearman gelecek yıl Formula 1'e yükselen ve doğru zamanda doğru yerde olan bir pilot olacak. Ferrari'deki yarışı ona GP geleceğini gösterdi. Eğer Formula 2'de aldığı sonuçları hesaba katarsanız, işler onun için çok daha kötü görünecektir."

Oliver Bearman, Haas F1 Team Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Ama gençlerin Formula 1'e gelmesi iyi bir şey, buna kesinlikle katılıyorum.”

"Herhangi bir isim veremem, ancak alanda durağan olan ve ruh haline bağlı olarak daha iyi veya daha kötü olan sürücüler var. Onlar, genç sürücülerin önünü tıkıyor.”

"Takımlar da gençlerden korkuyor. Tabii ki hatalar yapıyorlar, ama gelişim göstermeye devam etmemektense gelecekte umut vaat eden birinin hatalar yapmasını tercih ederim." dedi.