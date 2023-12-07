FIA'nın Wolff ailesiyle ilgili soruşturması sona erdi - Herhangi bir sorun yok!

İki gün önce FIA tarafından yapılan ilginç açıklamada, Mercedes Formula 1 takım patronu Toto Wolff ve eşi Susie Wolff'un, olası bir çıkar çatışması nedeniyle FIA Uyum departmanı tarafından soruşturma altında olduğu duyurulmuştu.

İlk iddiaya göre F1 takım patronları, Toto&Susie çiftinin faaliyetleri hakkındaki şikâyetlerini geçtiğimiz günlerde FIA'ya bildirdiler. Bunun üzerine FIA, konu hakkında harekete geçme kararı aldı. Ancak sonrasında tüm takımlar, neredeyse aynı ifadeleri kullanarak kendilerinin Wolff ailesiyle alakalı herhangi bir şikayette bulunmadıklarını duyurdular.

Toto Wolff Mercedes'in takım patronluğu görevini üstlenirken, eşi Susie de F1'in ticari hak sahibi tarafından yönetilen F1 Akademisi'nin CEO'su olarak görev yapıyor.

İkilinin normalde ana kanallar aracılığıyla elde edilemeyecek bilgilere erişiminin olduğu ve bunun bir çıkar çatışması olarak görülebileceği yönünde endişelerin bulunduğu iddiası gündeme gelmişti.

Toto Wolff'un FOM'un faaliyetleri hakkında rakip takım patronlarının sahip olmadığı gizli bilgilere erişiminin olduğu, Susie'nin ise takım patronları arasında "FOM'un işine yarayabilecek" görüşmelerden haberdar olduğu öne sürüldü.

BusinessF1 dergisinde yer alan bir haberde, Wolff'un yakın zamanda yapılan bir takım patronları toplantısında, sadece FOM'dan gelebilecek bir bilgiye dayanarak yaptığı bir yorumun, diğer patronlarını şikayet etmeye yönlendirdiği belirtildi.

Bunun üzerine Ben Sulayem, FIA Uyum Departmanından soruşturma başlatmasını istedi.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Mohammed bin Sulayem, President, FIA, Akbar Al Baker, CEO, Qatar Airlines, on the podium

Ancak Formula 1 dünyasından gelen toplu tepkiden bir gün sonra FIA, Toto Wolff ve Susie Wolff ile ilgili herhangi bir soruşturmanın olmadığını açıkladı.

Perşembe akşamı, FIA Ödülleri Galası'ndan bir gün önce, yönetim organı herhangi bir çıkar çatışması yaşanmadığına ikna olduğunu ve konunun kapandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Formula 1 Yönetiminin F1 Davranış Kuralları ve F1 Çıkar Çatışması Politikasının gözden geçirilmesi ve olası çatışmaları azaltmak için uygun koruyucu önlemlerin alındığının teyit edilmesinin ardından FIA, FOM'un uyum yönetim sisteminin gizli bilgilerin yetkisiz bir şekilde ifşa edilmesini önleyecek kadar sağlam olduğu konusunda tatmin olmuştur."

"FIA, herhangi bir bireyin dahil olduğu etik veya disiplin soruşturması açısından devam eden bir soruşturma olmadığını teyit edebilir."

"Düzenleyici kurum olarak FIA'nın küresel motor sporlarının dürüstlüğünü koruma görevi vardır. FIA dürüstlük ve adalete olan bağlılığını bir kez daha teyit eder." sözlerine yer verildi.