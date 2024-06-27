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Formula 1 Avusturya GP

FIA'nın 'Verstappen kuralı' değişikliğinin arkasında Red Bull var

Miami Grand Prix haftasında,'Verstappen kuralı' olarak adlandırılan bu kuralın değiştirilmesi için bir muafiyet talebinde bulunulduğu ortaya çıktı. Ancak bu talep, Kimi Antonelli adına Williams veya Mercedes'ten gelmedi.

Rümeysa Öztürk
The Red Bull logo

The Red Bull logo

Fotoğraf: Drew Gibson / Motorsport Images

Red Bull Racing’e göre, Arvid Lindblad’ın başarılı bir Formula 1 pilotu olmak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasıyla Avusturya takımı, gözünü yeni bir üst düzey yeteneğe dikti.

Böylece, Red Bull FIA’ya bir kural değişikliği talebinde bulundu.

Sürücülerin artık F1’e katılabilmeleri için 18 yaşına girmelerine gerek kalmadı. Bu kural, Max Verstappen’nın resmi olarak 2015 yılında birinci sınıf motor spor klasmanında yarışacağı açıklandığında getirilmişti.

Kimi Antonelli’nin Williams ile F1’e girme ihtimali olduğu için, FIA’ya yapılan bu başvurunun başlangıçta Williams tarafından yapıldığı düşünülüyordu.

Ancak FIA’ya yapılan bu başvuruyu Red Bull yaptığı için, durumun böyle olmadığı ortaya çıktı.

Lindblad’ın yakın zamanda F1’de kalıcı bir koltukta kalacağı anlamına gelmese de, Red Bull’un bir noktada Lindblad’a bir test yapma teklifinde bulunmak için hamleler yaptığı görülüyor.

Ancak Arvid Lindblad’ın bu sene, erken bir tarihte F1’e ilk kez çıkış yapıp yapmayacağı konusunda henüz hiçbir kesinlik bulunmuyor.

İngiliz yetenek  Lindblad, 8 Ağustos’da 17. yaş gününü kutlayacak. Böylelikle, FIA’nın onayıyla birlikte yeniden yazılacak kurala göre, Lindblad’ın Formula 1’e ilk kez çıkış yapmasına izin verilecek.

Ancak Lindblad, şu an Formula 3 Şampiyonası’na odaklanıyor ve başarılı bir şekilde şampiyonaya devam ediyor. İngiliz sürücü, Barselona’da F3 2024 sezonun ikinci yarışını kazanmayı başardı ve şampiyonada dördüncü sıraya yükseldi.

Arvid Lindblad, 2021 yılından beri Red Bull genç yetenek programının bir parçası ve Lindblad’ın F1’e olası bir çıkışıyla takım bir kez daha F1 gridine bir yetenek getirmeyi başaracak.

Arvid Lindblad, Prema Racing

Arvid Lindblad, Prema Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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