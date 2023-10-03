FIA'nın 'trafiği engelleme tutumu' Las Vegas'ta neden zor olabilir?

Geçen ayki İtalya Grand Prix'sinden bu yana FIA, sıralama turlarındaki yavaş araçların hızlı tur atan araçlara sorun çıkarması konusundaki yaklaşımını geliştiriyor.

Geçmişte pilotlardan istenen tek şey, hızlı tur attıktan sonra pite dönüş turlarında minimum hızı korumalarıydı; çünkü bu onların oyalanmalarını ve diğerleri için sorun yaratmalarını engelliyordu.

Ancak İtalya GP'sinden itibaren FIA sıralama turlarına maksimum süre uygulamaya başladı - bu da pilotların piste çıkış turlarında da fazla yavaş gidemeyecekleri anlamına geliyordu.

Bu tutum İtalya'da işe yaradı ancak daha sonra Singapur'da uygulanmadı çünkü pilotlar Japonya GP'si için yürürlüğe girmeden önce dar sokak pistinde işleri tamamen kendilerinin yönetmesinin daha iyi olduğunu düşündüler.

Minimum hızı koruma ihtiyacı, lastiklerin aşırı ısınmasını önlemek için yavaş gitmek isteyen pilotlar için işleri zorlaştırırken, takımlar için sıralama turlarını daha kolay hale getirdi - çünkü pistteki boşlukları tahmin etmek çok daha kolay.

Mercedes pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin, bu konuda şunları söyledi: "Herkes artık aynı zamanı kullanıyor, bu durum sıralama seansını düzene soktu."

"Neredeyse kaçırdığınız ya da çok yüksek hızlara sahip olduğunuz birkaç örnek vardı, bu yüzden aslında planlamayı daha basit hale getiriyor; ancak işin zor kısmı kısıtlı olması."

Red Bull Las Vegas demo run Photo by: Red Bull Content Pool

"Sonuçta herkes delta üzerinde gidiyor ve çünkü daha hızlı bir tur atmak istediğinize karar verirseniz, öndeki aracın vites kutusuna giriyorsunuz ve turunuza öndeki araçla bir saniye farkla başlıyorsunuz."

Shovlin şimdilik avantajların dezavantajlardan daha ağır bastığını düşünse de, sistemin pilotların lastiklerine ısı kazandırmak için hızlı gitmeleri gereken yerlerde işe yaramayacağını düşünüyor.

Örneğin Japonya'da pilotlar sıralama turları öncesinde lastiklerini mümkün olduğunca soğuk tutmak istedikleri için piste çıkış turlarında yavaş gitmekten memnundular.

Soğuk havanın lastiklerin doğru sıcaklık aralığına girmesini zorlaştıracağı Las Vegas gibi yerlerde, pilotlar çıkış turlarında daha agresif olmak isteyeceklerdir - bu nedenle minimum hız gereksinimi ideal olmayabilir.

Shovlin şunları ekledi: "FIA'nın söylediği şey şimdilik bunun nasıl çalıştığını göreceğimiz, ancak muhtemelen kalıcı bir çözüm olmadığını biliyorlar. Düzenlemeleri gereken yerler olacaktır."

"[Japonya'da] pilotlar olabildiğince yavaş gitmek istedi ve bu nedenle herkes aynı şeyi yaptı."

"Las Vegas gibi, lastiklere çok fazla enerji harcamanız gerekebilecek bir piste geldiğinizde, aniden pilotların farklı seviyelerde zorladığını göreceksiniz."

Las Vegas GP pit complex Photo by: Las Vegas GP

"Çıkış turunda ihtiyacınız olan boşluğu bulamazsanız, tur süreniz tehlikeye girebilir."

FIA'nın trafik sorunlarını iyileştirmeye yardımcı olmak için düzenlemeyi değiştirmesi muhtemel olsa da, tüm pilotlar bu gelişmeden memnun değil.

Fernando Alonso, Singapur'daki serbest sürüşü eleştirdi ve Japonya'daki uygulamanın tüm sıralama formatının değişmesi gerektiği yönündeki görüşünü daha da güçlendirdiğini söyledi.

Alonso, "[Maksimum] süre işe yaramadı."

"Bence araçlar açısından iyi bir dağılım oldu ve pist yeterince uzun, ancak pit çıkışında hâlâ bir boşluk yaratmak için çok fazla bekliyoruz."

"Singapur'da da söylediğim gibi, hibrit motorlar ve sadece bir tur atınca aşırı ısınan lastiklerle ilgili sorunlar için kolay bir çözüm yok. Bu tür düzenlemeler için bu sıralamanın modası geçmiş durumda."