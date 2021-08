FIA'nın yeni teknik direktifi, Honda'yı yavaşlatmış olabilir

Turbo hibrit dönemine girmemizle birlikte Mercedes, güç üniteleri alanında hem performans hem de dayanıklılıkta 2014'ten bu yana çoğunlukla liderdi.

Fakat Honda, 2022 motor projesini 2021 sezonuna yetiştirmeyi başardı ve birçok alanda geliştirdiği yeni güç ünitesiyle, Mercedes'i yakalamayı başardı.

Fransa Grand Prix'sinde ise Honda ikinci motoruna geçti ve bu yeni motoruyla Mercedes'in önüne geçmeye başladı.

Fransa'da Honda'nın ikinci motoruyla birlikte getirdiği dayanıklılık güncellemeleri sayesinde motordaki titreşim sorunun çözüldüğü ve motorun daha uzun süre tam gücüyle kullanabilmeye başlandığı öne sürülmüştü.

AMuS'un raporuna göre Honda, jet mühendisleri tarafından üretilen yeni turbo besleyicisiyle ve dayanıklılık endişelerinin giderilmesiyle birlikte Mercedes'in 15 beygir önüne geçmişti.

Avusturya'da ise Red Bull'un düzlüklerdeki avantajı daha da büyüdü ve bu, sadece Red Bull'un daha az sürtünmeye neden olan arka kanadından kaynaklanmıyordu.

Mercedes de Honda'nın Fransa'da geçtiği ikinci güç ünitesiyle birlikte motoru tam potansiyelinde daha uzun süre kullanabildiğinden 15 beygir öne geçtiğini düşünüyordu.

Ancak bu sezon motorlara performans güncellemeleri getirilemediğinden, Honda bunun mümkün olmadığını söylemiş ve zaten diğer üreticilerin bu güncellemeleri kontrol edebildiğini dile getirmişti.

Honda F1 teknik direktörü Toyoharu Tanabe, bu iddiaları şöyle yanıtlamıştı: "Mevcut güç ünitesi regülasyonları altında, yaptığımız değişiklikleri FIA'ya sunmamız gerekiyor. Sadece dayanıklılık, lojistik ve maliyet sebepleri yüzünden değişimler yapabilirsiniz."

"Değişimleri yapmadan önce ilk olarak detaylı bir şekilde bu değişikliği FIA'ya sunmamız gerekiyor. Sonrasında da FIA'nın bu değişikliği kabul etmesi gerekiyor."

"FIA, onlara yolladığımız detaylı dokümanları bütün motor tedarikçilerine dağıtıyor. Yani, diğer motor tedarikçilerinin de yaptığımız değişikliklerinden haberi var ve bu değişimler olmadan önce onların da bu değişimi onaylaması gerekiyor."

"Neden bu kadar detaylı bir soruşturma yapıyoruz? Çünkü uzun zaman önce bazı takımlar, dayanıklılık güncellemeleri getirerek, performanslarını arttırıyordu."

"Bu yüzden, performansımızı arttırmamaya çok dikkat ediyoruz. Sezon devam ederken, performansımızı arttırmamız mümkün değil. Bu iddialara vereceğim cevap bu."

Toyoharu Tanabe, F1 Technical Director, Honda, in the team principals Press Conference

Motor alanındaki tartışmalar, son birkaç haftadır durmuşa benziyordu ancak iki takım da birbirini "illegal" yoldan performans kazandığını düşünüyor. Mercedes kampına göre Honda, enerji kullanımıyla alakalı izin verilmeyen uygulamalar yaptı ve FIA, bu yüzden Honda'ya bir teknik direktif yolladı.

Red Bull kampından ise Mercedes'in plenumu soğutarak illegal bir şekilde performans kazandığı iddiası geldi.

Padoktaki bu iddialara birlikte göz atalım.

AMuS'a göre bu sorunun cevabı "evet" olabilir. AMuS'un muhabirlerine göre, Mercedes kampından Honda'nın yeni bir teknik direktifle yavaşlatıldığı anlaşılabiliyor ve Mercedes, Honda'nın yeni direktifle yavaşladığını düşünüyor.

Tanabe, motorlarının Fransa'dan itibaren gelişim göstermesini Japon üreticinin motoru daha iyi tanımasına ve enerji kullanımını pist kenarında daha iyi yönetmesine bağlamıştı.

Her ne kadar Tanabe enerji kullanımında ve yönetiminde geliştiklerini söylese de iddialara göre FIA; Honda'nın son 4 aydır araçlarındaki ERS'yi kullanma şekli ve yönetimi konusunda pek de mutlu değil.

Bu yüzden bu konu hakkında Honda'ya bir teknik direktif yollandığı ve motorda düzeltmelere gidildiği düşünülüyor. Ancak Japon ekibe bir ceza verilmedi. Tıpkı Ferrari'nin 2019 motorundaki yakıt akışı limiti olayında olduğu gibi motorlarda yapılan düzeltmeler, gizli tutulmaya çalışılıyor.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, takes his grid position for the start

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images