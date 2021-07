FIA'nın Red Bull'un yeniden inceleme talebini reddetmesinin yol açtığı daha büyük gizemler

Hamilton'ın Silverstone'da ilk turda yaşanan kazanın ardından video ve telemetre verilerine bakarak cezalandırılmasının ardından, Red Bull'un FIA'ya sunabileceği ciddi seviyede farklı bir kanıt yoktu.

Ferrari benzer durumu 2019'da Sebastian Vettel'in Kanada GP'de aldığı cezanın yeniden incelemesini talep ettiğinde yaşamıştı. Ferrari, Karun Chandhok'un Sky TV'deki programından görüntüleri kanıt olarak sunmuştu. Ancak FIA, bu kriteri yerine getirme konusunda başkalarının düşüncelerinden etkilenmiyor.

Takımlar yeni unsurlarının ne kadar güçlü olduğunu düşünürse düşünsün FIA, konu hakemleri tekrar bir araya getirmek olduğunda ne talep ettiği konusunda oldukça katı bir tutum sergiliyor.

Red Bull, yeniden inceleme talebi ile ilgili kazaya dair slaytlar hazırladı. Bu slaytta Hamilton'ın aynı noktada Charles Leclerc'e yaptığı atakta seçtiği çizgi gösterildi ve Alex Albon'un aynı yerde Hamilton'ın sürüş çizgisini yeniden canlandırması sağlandı. Ancak Red Bull'un sunduğu yeni kanıtlar, FIA'yı olayın yeniden incelenmesi konusunda ikna edemedi.

Bu sonuç çoğu insan için sürpriz olmadı ancak FIA'nın kanıtlarla ve Red Bull'un hareketleriyle ilgili açıklaması, henüz açıklanmayan bazı yeni entrikalara yol açtı.

Dünkü açıklamanın ardından ortaya çıkan kilit noktalardan birisi Red Bull'un yeni kanıtlar keşfetmek yerine iddiasını destekleyecek kanıtlar üretmeye çalışmasıydı.

Red Bull simülatörde olayı canlandırmakla yetinmedi, olayı bir ileri seviyeye taşıdı. Red Bull, iddialarını savunmak için Hamilton'ın ilk turda seçtiği çizgiyi film çekimi kapsamında yeniden canlandırdı ve temas olmasa neler olabileceğini gösterdi.

Hakemler, Red Bull'un "22 Temmuz 2021'de Silverstone'da Hamilton'ın 1. tur çizgisinin başka bir pilot (Alexander Albon) tarafından yeniden canlandırıldığını gösteren" slaytlar sunduğunu söyledi.

Albon, geçen hafta Red Bull'un 2021 F1 aracıyla Pirelli'nin lastik testine katılmıştı. Ancak o sürüş, 20 Temmuz Salı günü gerçekleştirildi.

Pirelli 21 Temmuz'da testlere devam etti ancak 22 Temmuz'da Red Bull film çekimi kapsamında piste çıktı. O sürüşte 2019 Red Bull aracı kullanıldı ve günün ilerleyen saatlerinde o sürüşe dair görüntüler paylaşıldı.

RB15 iki senelik bir araç olduğu için, takım o sürüşü istediği gibi yapabildi. Bunun dışında test ve yedek pilot Albon'un zinde kalması için yapıldığı düşünülen bu test, pek kayda değer bir konu değil gibiydi.

Ancak hakemlerin açıklaması, film gününün Albon'un Copse virajında Hamilton'ın çizgisini yeniden canlandırmak için yapıldığını ortaya çıkardı. Red Bull bu yeniden canlandırma ile Hamilton'ın taşıdığı hız ile o virajı dönemeyeceğini gerçek dünyada göstermek istemiş gibi görünüyor.

Red Bull'un film çekiminde Hamilton'ın çizgilerini yeniden canlandırması ve buna bütçe ayırması, takımın davasını savunmak için ne kadar istekli olduğunu gösterdi. Peki film çekimi, sadece kanıtları bir araya getirmek için mi yapıldı?

Albon'un canlandırması ne kadar gerçekçi olursa olsun, Red Bull bu şekilde piste çıkarak ve olayı canlandırarak olayın yeniden incelenmesini sağlamaya yetecek kadar büyük bir kanıt bulamayacaktı.

Hakemlerin belirttiği gibi, bu inceleme talebinin bir sonraki seviyeye taşınmasını sağlayacak bir kanıt keşfi olamaz.

Hakemler açıklamalarında sunulan kanıtların "bulunmadığını" ancak yeniden inceleme talebi için oluşturulduğunu vurguladılar.

Yeniden canlandırma olayında kullanılan Albon'un, daha önce 2019 Brezilya ve 2020 Avusturya yarışlarında iki defa Hamilton'la temas yaşaması da ayrı bir ironiydi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B is loaded onto a truck after his crash

Photo by: Sutton Images