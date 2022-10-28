FIA'nın Red Bull'un bütçe sınırı ihlali ve cezasıyla alakalı yaptırımının tam metni

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FIA'nın konuyla alakalı tam metni:

26 Ekim 2022 tarihli İhlali Kabul Anlaşması ("ABA"), FIA Formula 1 Finansal Kuralları'nın 6.28 maddesi gereğince Bütçe Sınırı Yönetimi ve Red Bull Racing F1 Takımı ("RBR") arasında imzalanmıştır. Finansal Kurallar FIA tarafından düzenlenir ve FIA Formula 1 Dünya Şampiyonasına katılım şart ve koşullarının bir parçasını oluşturur.

Bütçe Sınırı Yönetimi, RBR'nin inceleme süreci boyunca işbirliği içinde hareket ettiğini ve talep edildiğinde zamanında ek bilgi ve kanıt sağlamaya çalıştığını, takımların uyum sağlaması gereken çok karmaşık bir kurallar dizisi olan Finansal Kurallar'ın tam olarak uygulanmasının ilk yılı olduğunu, RBR'nin herhangi bir zamanda kötü niyetli, dürüst olmayan veya hileli bir şekilde hareket etmeye çalıştığına veya Bütçe Sınırı Yönetimi'nden kasıtlı olarak herhangi bir bilgiyi gizlediğine dair herhangi bir suçlama veya kanıt bulunmadığını kabul etti.

Bütçe Sınırı Yönetimi, söz konusu Prosedür İhlali'nin sınırlı yapısı ve Hafif Aşırı Harcama İhlali'nin %5'lik aralığın alt sınırına denk gelmesi ve RBR'nin ihlalleri kabul etme ve Bütçe Sınırı Yönetimi ile işbirliği yapma istekliliği göz önüne alındığında, bu koşullar altında RBR'ye bu konuyu aşağıda belirtilen şartlarla çözmesi için bir İhlali Kabul Anlaşması teklif etmeyi uygun görmüştür. Bu teklif RBR tarafından kabul edilmiştir.

İhlali Kabul Anlaşması bulguları:

RBR'nin 2021 tam raporlarında sunduğu rakam 114,293,000 £ olarak açıklanmıştır.

Bütçe Sınırı İdaresi'nin bulgularını takiben, RBR'nin 2021 Tam Yıl Raporlama Belgeleri'nde toplam 5.607.000 £ tutarındaki maliyeti yanlış bir şekilde hariç tuttuğu ve/veya düzelttiği, böylece 31 Aralık 2021'de sona eren Tam Yıl Raporlama Dönemi ile ilgili olarak hatalı Tam Yıl Raporlama Belgeleri'nin sunulduğu belirlenmiştir ve,

Sonuç olarak; RBR'nin FIA tarafından hazırlanan Finansal Kurallar'ın 8.10(b) Maddesi uyarınca, 118,036,000 £ olarak belirlenen 2021 Bütçe Sınırı rakamını 1,864,000 £ (yaklaşık %1.6) aşarak Hafif Harcama İhlali yaptığı belirlenmiştir.

İhlali Kabul Anlaşması (ABA) şartları ve yaptırımlarının özeti:

Bütçe Sınırı Yönetimi'nin bulgularına göre RBR, kendisi tarafından sunulan Raporlama Belgeleri'nin aşağıda yer alan hatalı bir şekilde hariç tutulan ve/veya düzeltilen maliyetleri içerdiğini kabul etmiştir:

Finansal Kurallar'ın 3.1(a) maddesi uyarınca abartılmış bir şekilde hariç tutulan (yemek hizmetleri ile ilgili) maliyetler Finansal Kurallar'ın 3.1(w) maddesi uyarınca (ilgili işverenin sosyal güvenlik katkı payları ile ilgili) maliyetler Finansal Kurallar'ın 3.1(h) (i) maddeleri uyarınca (F1 Dışı Faaliyetlerle ilgili olarak) maliyetler çünkü bu maliyetler zaten Raporlama Grubu'nun Toplam Maliyetleri içinde mahsup edilmiştir. Finansal Kurallar'ın 3.1(k) maddesi uyarınca (prim ve ilgili işverenin sosyal güvenlik katkı payları ile ilgili) maliyetler Demirbaşların elden çıkarılmasından elde edilen kazançla ilgili olarak, gerekli yukarı doğru ayarlamayı yapmayarak ilgili maliyetlerin eksik gösterimi Finansal Kurallar'ın 3.1(q) maddesi uyarınca (stajyerlik harçları ile ilgili) maliyetler Finansal Kurallar'ın 3.1(h)(ii)(i) maddeleri uyarınca (ilgili işverenin sosyal güvenlik katkı payları ile ilgili) maliyetler Finansal Kurallar'ın 4.1(a)(i) maddelerinde belirtilen hükümler bakımından (Güç Ünitelerinin kullanım maliyetiyle ilgili olarak) ilgili maliyetlerin eksik beyanı Finansal Kurallar'ın 3.1(h)(i) maddeleri uyarınca (ilgili işverenin sosyal güvenlik katkı payları ile ilgili) maliyetler Finansal Kurallar'ın 4.1(f)(i)(B) maddeleri uyarınca (envanterlerin kullanımıyla ilgili olarak) belirtilen hükümler bakımından ilgili maliyetlerin eksik bildirimi RBR'nin Red Bull Power Trains Limited tarafından kendisine yeniden yüklenen belirli maliyetleri hesaplaması esnasında yaptığı yazım hatası Finansal Kurallar'ın 3.1(r) maddesi uyarınca belirli seyahat masrafları Finansal Kurallar'ın 3.1(i) maddesi uyarınca bakım masrafları

Bunların sonucunda RBR, 2021 Raporlama Dönemi için İlgili Maliyetlerde, 2021 Bütçe Sınırını 1.864.000 £ (%1.6) aşmış oldu. Bu nedenle RBR, aşağıdaki maddelerde ihlal yaptığını kabul etti:



(i)2021 Tam Yıl Raporlama Dönemi ile ilgili olarak Tam Yıl Raporlama Belgelerini doğru bir şekilde dosyalamaması nedeniyle Finansal Kurallar'ın 8.2(e) maddesi ihlali

(ii) İlgili Maliyetlerini 2021 Bütçe Sınırı altında tutamaması nedeniyle Finansal Kurallar'ın 8.10(b) maddesi ihlali.

FIA, RBR'nin 1,431,348 Sterlin değerindeki 2021 sunumunda, Nominal Vergi Kredisi'nin Tam Yıl Raporlama Belgesi'nde doğru işlemi uygulamış olsaydı, Bütçe Sınırı İdaresi tarafından Finansal Kurallar'ın 4.1(b) maddesine uygun olarak hareket etmiş olacağını, dolayısıyla RBR'nin 2021 Raporlama Dönemi için İlgili Maliyetleri aslında 2021 Maliyet Üst Sınırını 432.652 £ (%0,37) aşmış olacağını kabul ediyor.

Bu temelde Red Bull, aşağıdaki yaptırımların uygulanmasını kabul etmiştir:

RBR, (Finansal Kurallar'ın 9.5 maddesi uyarınca) ABA'nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde FIA'ya 7.000.000 ABD Doları Finansal Ceza ödemek zorundadır RBR, ABA'nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 12 aylık bir süre boyunca FIA Formula 1 Sportif Kuralları'nın 7. Bölüm 6. Maddesi'nde belirtildiği üzere her takım için geçerli olan Aerodinamik Test yapma yeteneğinin Bireysel Kısıtlı Rüzgar Tüneli Testini (RWTT) hesaplamak için kullanılan C Katsayısı'nın ve Kısıtlı Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (RCFD) sınırlarının %10 azaltılması şeklinde Küçük Spor Cezası almıştır. Örneğin, RBR'nin şampiyona pozisyonuna göre C Katsayısı %70 ise, C'nin etkin yeni değeri şöyle olacaktır: CNEW=70% x (1-0,10) = %63,0, ve; RBR, ABA'nın hazırlanmasıyla bağlantılı olarak Bütçe Sınırı Yönetimi tarafından yapılan masrafları karşılar.

Bütçe Sınırı Yönetimi'nin ABA'ya girme kararı, bu konuyu çözen nihai kararını teşkil eder ve temyize tabi değildir. RBR'nin ABA'nın herhangi bir şartına uymaması, Finansal Kurallar'ın 6.30 ve 8.2(f) maddeleri uyarınca başka bir Usul İhlali'ne ve Bütçe Sınırı Yargı Paneli'ne otomatik yönlendirilmeye neden olacaktır.