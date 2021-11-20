FIA'nın Katar'daki pist sınırları yaklaşımında neden değişiklik oldu?

Cuma günü pist üstünde olanları gözlemleyen ve ardından pilotlarla yapılan toplantıda görüşleri alan Masi, bugünkü 3. antrenmandan itibaren takip edilecek virajları açıklandı.

Perşembe günkü notlarında Masi; 4, 12, 13, 14 ve 16. virajların yakından takip edileceğini duyurmuştu. Her zaman olduğu gibi Masi, pistin bu bölgelerinde pist sınırlarını aşan sürücülerin tır zamanlarının silineceğini, yarışta yapılan 3 ihlalin ardından pilotlara siyah - beyaz bayrak gösterileceğini ve pilotun hakemlere bildirileceğini belirtmişti.

Ancak 1. antrenman seansında hiçbir pilotun tur zamanı silinmedi. Masi onların pisti öğrenmesine izin verirken, FIA gerçek sorunların nerede olabileceği üzerinde çalıştı.

Cuma günkü 2. antrenman seansından önce Masi, yarışla ilgili notlarını güncelledi ve daha önce takip edeceklerini bildirdiği virajları notlardan sildi.

Bunun yerine Masi daha genel bir açıklama yaptı ve pist sınırlarının beyaz çizgi değil, bordürler olacağını bildirdi: "Bu pistte her bir virajın çıkışındaki pist sınırları, aracın herhangi bir bölümünün mor ve beyaz bordürler üzerinde kalmadığı an olarak belirlendi."

"Şüpheye mahal vermemek için, viraj çıkışında aracının herhangi bir bölümü mor - beyaz bordürlerle temas etmeyen pilot pilot pistten çıkmış kabul edilecek."

Yani bu açıklama, belli virajlar yerine tüm pisti kapsıyor. Bu kapsamda 2. antrenman seansında daha önce iade edilmeyen 3 virajda - 2. virajda George Russell, Daniel Ricciardo ve Lando Norris, 7. virajda Valtteri Bottas x2, Fernando Alonso x2, Charles Leclerc, 8. virajda Charles Leclerc - tur zamanları silindi. Bunların dışında orijinal listede yer alan 16. virajda da Lance Stroll'ün tur zamanı silindi.

Cuma akşamı Masi, notlarında yeni bir güncelleme yaptı ve esas endişelerin 2, 7 ve 16. virajlarda olacağını vurguladı. 3. antrenman seansından itibaren o virajların takip edileceğini belirtti.

Motorsport.com'a konuşan FIA sözcüsü, "Burası bizim için yeni bir pist olduğu için, antrenman seanslarında her zaman öğrenme temelli bir yaklaşım sergiliyoruz."

"Simülasyonda elde ettiğimiz verilerle buraya geldik ve 1. antrenmanda neler olduğunu değerlendirdik. Orada öğrendiklerimizin üzerine 2. antrenman için yarış direktörünün notlarında bazı değişiklikler yaptık. Orada daha fazla veri topladık ve seanstan sonra pilotlarla yaptığımız brifing, dün akşam notları güncellememizle sonuçlandı."

"Dışarıdan bunun takip edilmesi zor olan bir iş olduğunu anlıyoruz ancak sıralamalarda ve yarışta pist sınırlarını etkili bir şekilde kontrol altına alabilmek için bu sürecin bize en iyi taslağı sağladığına inanıyoruz." dedi.

Cuma günü en hızlı tur zamanını kaydeden ancak iki tur zamanı silinen Valtteri Bottas, pist sınırları konusunda biraz karmaşanın olduğunu söylemişti.

Bottas, "Kaçış alanlarının hepsi asfalt, bu yüzden pist dışına çıkış zaman kazanmak oldukça kolay. En hızlı turlarımın bazılarında bile kafam karışıktı. Neye izin verilip, neye izin verilmediğini bilmiyordum." demişti.