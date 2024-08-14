Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1

FIA'nın istismar soruşturmasının ardından F1 pilotları ve takımları 'sert bir uyarı' aldı

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Uluslararası Spor Kuralları'ndaki ifadelerin, komiserlerin çevrimiçi istismarları engellemede 'güç göstermesine' izin verecek şekilde değiştirildiğini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Mohammed Ben Sulayem, President, FIA

Mohammed Ben Sulayem, President, FIA

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ben Sulayem, yapılan soruşturmanın, yetkililer hakkındaki olumsuz yorumlar ve çevrimiçi istismar arasında 'doğrudan bir bağlantı' olduğunu gösterdiğini söyledi.

Bu sebeple kurallardaki 'görevi kötüye kullanma' tanımının, 'koruma yetkileri sunacak şekilde' değiştirildiğini doğruladı.

Sporcuların yönetim tarafından verilen kararları protesto etmeleri ve telsiz mesajlarının kamuya açık bir şekilde yayınlanması göz önüne alındığında, FIA başkanı Ben Sulayem, bu tarz durumların çevrimiçi istismarı tetiklediğini söyledi.

Sulayem, Uluslararası Spor Kuralları'nda da dille ilgili istismar tanımında bir değişikliğin onaylandığını ve üyelerin böyle bir değişiklik üzerinde anlaştığını doğruladı.

Ben Sulayem Instagram hikayesinde yayınladığı bir açıklamada şunları söyledi: "Çevrimiçi istismara karşı devam eden mücadelemizin bir parçası olarak, son araştırmalar sürücülerin ve takım üyelerinin olumsuz yorumları ile sosyal medyada görevlilere yönelik artan nefret arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu göstermiştir."

Mohammed Ben Sulayem, President, FIA, with Max Verstappen, Red Bull Racing

Mohammed Ben Sulayem, President, FIA, with Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Son Dünya Motor Sporları Konseyi'nde üyeler, sporumuzun yüksek profilli üyelerinin görevlilere yönelik istismarı teşvik eden açıklamalar yapmasının ardından Uluslararası Spor Kuralları kapsamındaki kötü davranış tanımında bir değişiklik yapılmasını onayladı."

"Bu değişiklik, kendilerini sporumuzu geliştirmeye ve adil tutmaya adayan FIA yetkilileri ve gönüllülerine daha fazla destek sağlayacaktır."

"Görevlilerimiz bu tür istismarlarla mücadele ederken, kararları konusunda benim ve Uluslararası Spor Kurallarının tam desteğine sahipler."

"Onları, FIA'nın sporumuzda hiçbir şekilde istismara izin vermeyeceğini göstermeye çağırıyorum."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Lambiase, Red Bull'da Wheatley'nin yerini mi alacak?
Sonraki haber Steiner: "Red Bull'un sorunu araç değil, pilot"

Öne Çıkan Yorumlar

Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Lowes: "Toprak artık rakipsiz bir hale geldi"

Lowes: "Toprak artık rakipsiz bir hale geldi"

World Superbike
Lowes: "Toprak artık rakipsiz bir hale geldi"
Leclerc: "Aynı araçta Hamilton ile karşılaştırılacağım için heyecanlıyım"

Leclerc: "Aynı araçta Hamilton ile karşılaştırılacağım için heyecanlıyım"

Formula 1
Leclerc: "Aynı araçta Hamilton ile karşılaştırılacağım için heyecanlıyım"
Steiner: "Red Bull'un sorunu araç değil, pilot"

Steiner: "Red Bull'un sorunu araç değil, pilot"

Formula 1
Steiner: "Red Bull'un sorunu araç değil, pilot"

Son Haberler

Shovlin: "Hamilton'ı özleyeceğiz"

Shovlin: "Hamilton'ı özleyeceğiz"

F1 Formula 1
Shovlin: "Hamilton'ı özleyeceğiz"
Newey'nin Ferrari'yi reddetme nedeni para değil!

Newey'nin Ferrari'yi reddetme nedeni para değil!

F1 Formula 1
Newey'nin Ferrari'yi reddetme nedeni para değil!
Lowes: "Toprak artık rakipsiz bir hale geldi"

Lowes: "Toprak artık rakipsiz bir hale geldi"

SBK World Superbike
Lowes: "Toprak artık rakipsiz bir hale geldi"
Alonso, 2026'da emekli mi oluyor?

Alonso, 2026'da emekli mi oluyor?

F1 Formula 1
Alonso, 2026'da emekli mi oluyor?

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye