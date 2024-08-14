FIA'nın istismar soruşturmasının ardından F1 pilotları ve takımları 'sert bir uyarı' aldı

Ben Sulayem, yapılan soruşturmanın, yetkililer hakkındaki olumsuz yorumlar ve çevrimiçi istismar arasında 'doğrudan bir bağlantı' olduğunu gösterdiğini söyledi.

Bu sebeple kurallardaki 'görevi kötüye kullanma' tanımının, 'koruma yetkileri sunacak şekilde' değiştirildiğini doğruladı.

Sporcuların yönetim tarafından verilen kararları protesto etmeleri ve telsiz mesajlarının kamuya açık bir şekilde yayınlanması göz önüne alındığında, FIA başkanı Ben Sulayem, bu tarz durumların çevrimiçi istismarı tetiklediğini söyledi.

Sulayem, Uluslararası Spor Kuralları'nda da dille ilgili istismar tanımında bir değişikliğin onaylandığını ve üyelerin böyle bir değişiklik üzerinde anlaştığını doğruladı.

Ben Sulayem Instagram hikayesinde yayınladığı bir açıklamada şunları söyledi: "Çevrimiçi istismara karşı devam eden mücadelemizin bir parçası olarak, son araştırmalar sürücülerin ve takım üyelerinin olumsuz yorumları ile sosyal medyada görevlilere yönelik artan nefret arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu göstermiştir."

Mohammed Ben Sulayem, President, FIA, with Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Son Dünya Motor Sporları Konseyi'nde üyeler, sporumuzun yüksek profilli üyelerinin görevlilere yönelik istismarı teşvik eden açıklamalar yapmasının ardından Uluslararası Spor Kuralları kapsamındaki kötü davranış tanımında bir değişiklik yapılmasını onayladı."

"Bu değişiklik, kendilerini sporumuzu geliştirmeye ve adil tutmaya adayan FIA yetkilileri ve gönüllülerine daha fazla destek sağlayacaktır."

"Görevlilerimiz bu tür istismarlarla mücadele ederken, kararları konusunda benim ve Uluslararası Spor Kurallarının tam desteğine sahipler."

"Onları, FIA'nın sporumuzda hiçbir şekilde istismara izin vermeyeceğini göstermeye çağırıyorum."