FIA'nın ilk CEO'su Robyn görevinden ayrılıyor

Robyn, FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'in yeni organizasyon yapısı kapsamında Kasım 2022'de bu göreve atanmıştı.

Otomotiv sektöründeki 15 yılı aşkın deneyiminin ardından göreve getirilen Robyn, daha önce Volvo'nun CEO'su olarak görev yapmış, aynı zamanda Nissan ile DaimlerChrysler'de de yöneticilik rolü üstlenmişti.

Geldiğinden bu yana, FIA yapısının değişimine öncülük etti ve daha iyi bir mali tutarlılık yakalanmasında kilit rol oynadı.

Fakat otomotiv endüstrisine geri dönme arzusu nedeniyle görevini bırakma konusunda FIA ile anlaşmaya vardı.

Kararı hakkında konuşan Robyn şunları söyledi: “FIA'da CEO olarak görev yapmak muazzam bir ayrıcalıktı. Bu yeniden yapılanma ve reform programını yönettiğim için minnettarım."

“Şimdi FIA'dan, önlerindeki mücadeleler karşısında daha iyi bir konumda olduğunu bilerek ayrılıyorum."

Photo by: FIA

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem ise şunları ekledi: “Natalie'nin atanması FIA tarihindeki ilk CEO olarak kayda geçti."

“Operasyonel ve yönetim yapımızın kapsamlı şekilde yeniden düzenlenmesine ve mali sürdürülebilirliğimize büyük katkı sağladı."

"FIA adına kendisine gelecekteki çalışmalarında başarılar diliyorum.”

Robyn'in ayrılışı karşılıklı olarak gerçekleşmiş olsa da, son dönemde FIA'dan ayrılan çok sayıda isimden birisi olarak kayıtlara geçecek.

Görevi bırakan isimler arasında Steve Nielsen, Tim Goss ve Deborah Mayer yer alıyordu.