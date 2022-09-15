FIA'nın ilk CEO'su Natalie Robyn oldu
FIA tarihinin ilk CEO'su özellikle otomotiv sektöründe uzun süredir görev alan Natalie Robyn olacak.
Uzun yıllardır FIA'yı Jean Todt'un önderliğindeki ekip yönetiyordu ancak geçen yılın sonunda yapılan seçimde, yeni başkan Mohammed Ben Sulayem oldu.
Sulayem, göreve geldiğinden bu yana FIA yapısını büyük oranda değiştirdi ve Todt'dan tamamen farklı bir yaklaşıma sahip.
Uygulanan fikirlerden birisi, tarihte ilk kez FIA'ya bir CEO atamaktı ve geride kalan süreçte yoğun görüşmeler yapıldı.
Sonunda FIA, bu iş için en uygun ismin Natalie Robyn olduğuna karar verdi.
Natalie, hem otomotiv hem de finansman sektörlerinde 15 yılı aşkın bir deneyime sahip. Kısa bir süre önce federasyona katılan Natalie, Volvo, Nissan ve DaimelrChrysler gibi çeşitli markalarda üst düzey pozisyonlarda görev aldı.
Görevi gereği FIA'nın yapısının işleyişinden ve finansal performansından sorumlu olacak. Aynı zamanda FIA'nın belirlediği vizyonu yerine getirmek adına genel stratejiyi de yönlendirecek.
Sulayem, "Natalie Robyn'in ilk CEO'muz olarak atanması, Federasyonumuz için bir dönüm noktası olacak."
"Kendisinin engin deneyimi ve liderliği, finansal durumumuzu, yönetişimimizi ve operasyonlarımızı iyileştirmek için çok önemli olacak." açıklamasında bulundu.
Natalie ise, "Federasyon için böylesine önemli ve heyecan verici bir dönemde FIA'nın ilk CEO'su olarak atanmaktan büyük mutluluk duyuyorum."
"Tüm personelin katılımıyla reform ve büyüme vizyonunu hayata geçirmek için üyeler, üst düzey yönetim ekibi ve Başkan ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.
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