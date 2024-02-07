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FIA'da ayrılıklar sürüyor: İki üst düzey isim daha görevinden ayrıldı

Formula 1 ile yakından ilgilenen iki üst düzey FIA hukuk departmanı yöneticisi, görevlerinden ayrılma kararı aldı.

Adam Cooper
Editör Adam Cooper
Yardımcı Editör Kemal Şengül
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A huge FIA flag flies on the grid

FIA adına Concorde Anlaşması müzakerelerinde yer alan Yönetişim ve Düzenleme Direktörü Pierre Ketterer ile Ticari Hukuki İşler Başkanı Edward Floydd görevlerinden ayrılıyor.

Nisan ayında Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nde yeni bir göreve başlayacak olan Ketterer, FIA'ya 2010 yılında katılmıştı.

Uzun süredir FIA'nın kilit hukukçularından biri olarak kabul edilen Ketterer, hem F1'deki hem de motor sporlarını çeşitli disiplin davalarının yanı sıra dış meselelerde FIA'yı temsil ediyordu.

Eski başkan Jean Todt döneminde, 2026'ya kadar sürecek olan Concorde Anlaşması için yürüttüğü müzakereler de FIA'yı temsil etti. 2011'de FIA yargı/disiplin kurallarını oluşturdu ve 2020'deki COVID-19 davranış kurallarının geliştirilmesinde kilit rol oynadı.

45 yaşındaki ismin ayrılışı, Pazartesi günü Londra'da yapılan F1 Komisyonu toplantısında takımlara resmen bildirildi.

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem Autosport'a yaptığı açıklamada, "Pierre'i kişisel ve profesyonel olarak özleyeceğim."

Mohammed Ben Sulayem, FIA President

Mohammed Ben Sulayem, FIA President

Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

"Onu FIA başkanı olmadan çok önce yani 14 yıldır tanıyorum. Federasyona ve üyelerimize hizmet etme konusunda her zaman titiz davrandığını gördüm."

"Kendisi kuruluşumuzun önde gelen, saygın bir ismiydi. Paha biçilmez katkıları ve büyük profesyonelliği için kendisine teşekkür etmek istiyorum. Pierre'in kurduğu ekiple FIA'nın yönetişim ve düzenleme işlerinin emin ellerde olduğundan eminim." dedi.

Floydd ise FIA'nın başlıca sivil ve ticari hukuk danışmanıydı ve enle Concorde görüşmelerine de dahil olmuştu.

Ketterer ve Floydd, son aylarda FIA'dan ayrılan pek çok isimden sadece ikisi. Son dönemde Eski  F1 sportif direktörü Steve Nielsen ve teknik direktör Tim Goss da FIA'dan ayrıldı.

Motor Sporlarında Kadın Komisyonu'nun başkanlığını yürüten Deborah Mayer de geçen yılın sonunda sözleşmesini yenilememeyi tercih etti.

Daha az tanınan bazı isimler de FIA'dan ayrılmayı seçti fakat Ben Sulayem yönetiminde yeniden yapılanma süreci başladı ve işe alımlar devam ediyor.

Bu sürecin bir parçası olarak, baş hukuk sorumlusu olarak yeni bir iş unvanı hazırlarken, kısa bir süre önce FIA'ya McLaren Applied şirketinde genel danışmanı olarak görev yapan Paul O'Dowd da atandı.

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