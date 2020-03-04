FIA'nın Ferrari ile yaptığı "özel" anlaşmaya izin veren kural

Geçen hafta, kış testlerinin sonlandığı dakikalarda FIA'nın yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düşmüştü. FIA, Ferrari'nin 2019 motoruyla ilgili soruşturmayı tamamladığını ve taraflar arasında "özel" bir anlaşma yapıldığını duyurmuştu.

Yapılan açıklamada Ferrari'nin hile yaptığından bahsedilmedi ancak açıklamanın şekli itibariyle sanki kurallara tam olarak uymayan bir şeyler olduğu ve Ferrari'ye ceza verilmediği yönünde düşünceler ortaya çıktı.

Yapılan inceleme arka planda gerçekleştiği için, resmi bir açıklama yapılması zorunlu değildi.

Genelde F1'deki soruşturmalarının yüksek profilli olmasını ve basının yer aldığı bir odada, mahkeme gibi gerçekleşmesini bekliyorsunuz.

Genelde bu tür soruşturmalar bir yarış hafta sonunda hakemlerin aldığı bir ihraç kararı ya da bir takımın protestosu üzerine başlatılıyor.

Soruşturmanın yürütülme ve açıklama şekli diğer takımları rahatsız etti ve Ferrari ve Ferrari motoru kullanan diğer takımlar dışında kalan 7 ekip, bugün konuyla alakalı ortak bir bildiri yayınlayarak rahatsızlıklarını dile getirdiler.

Yayınlanan ortak bildiride, uluslararası spor kurallarını uygulayan yönetimin, en yüksek standartlarda yönetim şekli ve şeffaflıkla bu konuyu çözümleme sorumluluğuna sahip olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Diğer takımlar tarafından sorulan sorular üzerine FIA tarafından gerçekleştirilen ve aylarca süren soruşturmalardan sonra, bu konuyu sonuçlandırmak adına FIA ile Ferrari'nin gizli bir anlaşma yapmasına şiddetle karşı çıkıyoruz.

Bu nedenle, sporumuzun tüm takımlara adil ve eşit davranmasını sağlamak adına, bu konuda tam ve doğru bir açıklama olmasına yönelik ortak isteğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bunu Formula 1'in katılımcıları, paydaşları ve taraftarları adına yapıyoruz.

Ek olarak, FIA'nın yargı süreci ve yetkili mahkemeler önünde adli yardım talep etme hakkımızı saklı tutuyoruz." sözlerine yer verildi.

Peki bu konu neden bu kadar gizemli bir şekilde sonlandırıldı? Uygulanan prosedür sıra dışıydı ancak bu şekilde bir uygulamaya FIA'nın Yargı ve Disiplin işlemleri kurallarında izin veriliyor.

Kurallarda bir soruşturmanın kapalı kapılar arkasında nasıl yapılabileceği detaylı bir şekilde açıklanıyor. Bu soruşturmanın ardından bulunan sonuçlara göre FIA, ya davayı düşürüyor ya da daha resmi sürecin başlaması için olayı Uluslararası Mahkeme'ye taşıyor.

Örnek vermek gerekirse, 2013'te benzer bir soruşturma, Uluslararası Mahkeme'ye taşınmıştı. Mercedes ve Pirelli'nin Barcelona'da yaptıkları gizli lastik testi, Monaco GP'de Ferrari ve Red Bull tarafından protesto edilmişti.

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W04 Photo by: Emily Davenport / Motorsport Images

Yapılan soruşturmanın ardından konu Uluslararası Mahkeme'ye taşındı. Hem Mercedes hem de Pirelli, mahkemede kınama cezası aldılar ve Mercedes, Silverstone'da gerçekleştirilen genç pilot testine katılmaktan men edildi.

FIA, bu konuyla alakalı soruşturmayı daha fazla ilerletmeye gerek duymadı. Bunun nedenlerini bilmiyoruz. Bu süreçte belgelerin gizliliği önem taşıdığı için, taraflar arasındaki "özel" anlaşma açıklanmadı.

FIA'nın mevcut soruşturma yapısı ve Uluslararası Mahkeme'ye iletme maddesi, 2010 Mart ayında Bahreyn'de gerçekleştirilen FIA Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısı'na kadar gidiyor. Todt, savcılık ve yargı bölümlerini birbirinden ayırmak için yeni sistemi desteklediğini söylemişti.

O sezon geçici bir sistem uygulandı. Bu geçici sistem, 2010 Almanya'da yaşanan "Felipe, Fernando senden daha hızlı" cümlesinin geçtiği ünlü Ferrari takım emri mesajında uygulanmıştı.

O sene daha kalıcı bir uygulama devreye girdi. Yeni sistemde yeni bir yürütme organı, olayların Dünya Motor Sporları Konseyi'ne gitmeden önce görüşüldüğü Uluslararası Mahkeme kuruldu. Detaylar, 2010 Kasım ayında FIA'nın Yargı ve Disiplin kurallarında açıklandı.

Disiplin Soruşturmaları ve Kovuşturmaları bölümünde, bir soruşturmanın nasıl uygulanacağı anlatılıyor.

İlk olarak kovuşturma organı (savcılık) tanımlanıyor ve bu bölümün başında FIA Başkanı yani şu anda Jean Todt'un olduğu belirtiliyor. Bu konuda, FIA Başkanı'nın katılmamasının gerektiği bir konu olursa, başkasının seçileceği belirtiliyor.

"Savcılık, kendi inisiyatifiyle veya herhangi bir ilgili tarafın talebi üzerine, FIA'nın yetkisi altında olan ve Madde 8.2'de belirtilen suçlardan birini gerçekleştirdiğinden şüphelenilen bir kişinin eylemleri veya davranışları hakkında bir soruşturma yapabilir.

O bölümde olası suçlamalar hakkında uzun bir liste yer alıyor ancak burada "FIA'nın tüzük ve yönetmeliklerine aykırılık" gibi temel bir suçlama sonucu inceleme başlatılıyor.

Podium: first place Fernando Alonso, Ferrari, second place Felipe Massa Photo by: Sutton Images

Devamı gelecek...