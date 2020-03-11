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Formula 1 / Son dakika

FIA'nın Ferrari ile anlaşmasını Jean Todt sağlamış!

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FIA'nın Ferrari ile anlaşmasını Jean Todt sağlamış!
Ekleyen:
, Şef Editör
11 Mar 2020 09:01

FIA Başkanı Jean Todt, Ferrari'nin güç ünitesiyle alakalı geçirdiği soruşturmada anlaşma yapılmasını kendisinin teklif ettiğini söyledi.

FIA'nın 2019 motor araştırması konusunda Ferrari ile "özel" anlaşmaya varması ve ayrıntıların açıklanmaması diğer takımların eleştirilerine maruz kalmıştı.

Ferrari motoru kullanmayan 7 takım bir araya gelerek konu hakkında FIA'ya şikayetini dile getiren bir mektup yazdı.

Takımların memnuniyetsizliğini dile getirmelerinin ardından FIA bir açıklama yayınladı ve her şeyin kurallara uygun bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Takımlar ortak bildiride, 6 sayfada toplam 21 soru iletti ve bu soruları salı gece yarısına kadar cevaplamalarını istedi.

Sportsmail, FIA Başkanı Jean Todt'un ve Formula 1 CEO'su Chase Carey'nin takımlara bir mektup gönderdiğini ve bu konuyla alakalı kendi pozisyonlarını açıkladığını, kendilerinin bu mektubu gördüğünü iddia etti.

Mektupta, "3 seçenek - olayı kapatmak, olayı Uluslararası Mahkeme'ye taşımak ya da anlaşmaya varmak - vardı. Bu tür kararlar, FIA Yargı ve Disiplin Kuralları'na uygun olarak başkan tarafından alınıyor."

"Başkan bu konuda Formula 1 CEO'suyla birlikte birçok FIA yetkilisini bilgilendirdi ve danıştı. Konunun nasıl sonuçlandırılacağına dair ortak bir paydada buluşuldu."

"Başkan, FIA'nın teknik, yasal ve finansal ekiplerinden tavsiyeler talep etti ve bunları aldı. Aynı zamanda dışarıdan bir avukattan da tavsiyeler alındı." sözlerine yer verildi.

Carey ise kendisine ait 5 paragraflık bölümde, Liberty Media'nın soruşturmada, bulgularında ya da anlaşmada doğrudan yer almadığını açıkladı. Liberty sözcüsü, Carey'nin mektupta FIA'nın durumu yönetimine destekleyici olan cümleleriyle alakalı yorum yapmadı.

Bu arada takımların FIA'ya sordukları sorulardan bazılarının şunlar olduğu açığa çıktı:

  • Anlaşma neden özel?
  • Ferrari'nin teknik kuralları ihlal ettiğinin bulunduğunu anlıyoruz. Bunlar hangi kurallardı ve nasıl ihlal edildi?
  • Bu ihlal neden açıklanmadı?
  • Bu anlaşma altında ne tür yaptırımlarda bulunuldu?
  • FIA'nın böylesi bir teknik konuyu şeffaf bir şekilde yönetmemesinin ardından, takımlar 2021 ve sonrasında FIA'nın sporu düzgün bir şekilde yöneteceğine nasıl güvenecek ve yeni Concorde anlaşmasını idare eden FIA ile neden görüşmelere devam edecek?

Todt, FIA'nın Ferrari'nin izni olmadan anlaşma detaylarını açığa çıkaramayacaklarını söyledi. Todt ayrıca FIA'nın İtalyanların motorunun sezon boyunca her zaman kurallara uygun olduğu konusunda tam olarak memnun kalmadığını belirtti. FIA, kural ihlali konusunda motorların karmaşık olması nedeniyle somut veri bulunamadığını söyledi. Bir takım çalışanı ise, bu belirsizlik durumuyla alakalı "Sporu teknik açıdan kontrol altında tutamıyorlarsa, o zaman FIA amacına uygun bir kurum mu?" dedi.

Ortaya çıkan iddialara rağmen Ferrari, yanlış bir şey yapmadığı konusunda iddialı.

Anlaşılan o ki, coronavirüs nedeniyle sönük bir şekilde başlayan Formula 1'de Ferrari'nin motor soruşturması daha uzun süre gündemde kalacak.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Abdullah Çelik

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