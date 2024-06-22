FIA'nın F1'deki son esnek kanat tartışmalarına müdahale etme planı yok

Motorsport.com'un öğrendiğine göre, takımlar rekabetçi olmak için sınırları zorlamaları gerektiğini açıkça kabul etmelerine rağmen, FIA Formula 1'in son esnek kanat entrikasına müdahale etmeye gerek görmüyor.

Mercedes'in denge kazanımlarına yardımcı olmak için ön kanadına daha fazla esneklik kazandırdığı ön kanat tasarımındaki son değişiklik, takımların neyi yapıp neyi yapamayacağı konusundaki tartışmaları yeniden başlattı.

Hatta bazı takımların, esnek kanatlar konusunda sınırları zorlayan Mclaren ve Red Bull gibi takımları resmi şikayette bulunmaya hazır olabileceği spekülasyonlarına yol açtı.

Ancak araç içi kamera görüntülerinde kanatların esnediği görülmesine rağmen, FIA'nın takımların kullandığı tasarımlardan memnun olduğu ve şimdilik konuyu incelemeyi planlamadığı anlaşılıyor.

Bu da kanatların çok fazla bükülmediğinden emin olmak için pitlerde kanatlara yük uygulanan mevcut ön kanat esneklik testlerinin mevcut seviyelerinde kalacağı anlamına geliyor.

FIA'nın takımların yaptıklarında bir sorun olmadığını kabul etmesi, rakiplerin zemin etkili araçlarla aero dengesini daha iyi yönetmeye yardımcı olmak için bir dereceye kadar esneklik tasarlamaları gerektiğine dair artan bir gerçeğin arka planında geliyor.

Ferrari'nin performans mühendisi Jock Clear, esnek kanatların avantajlarından yararlanmanın aracın diğer önemli alanları kadar önemli bir tasarım unsuru olduğunu söyledi.

George Russell, Mercedes F1 W15, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38, startta pistin geri kalanı Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Ne demek istediğimi anlıyorsanız, hızlı olmak için bunu yapmanız gerektiğine şüphe yok. Kurallar dahilinde elinizde ne varsa onu keşfediyoruz. Yani ön kanat, arka kanat, zemin ya da başka bir şey için farklı bir şey değil. Bu sadece bir gelişme."

Son günlerde Mercedes'in yaptıklarına odaklanılsa da, takım patronu Toto Wolff artık herkesin gridde yükselmek için sınırlarını zorladığını söylüyor.

"Ön kanatlar bugün büyük bir rol oynuyor, bu çok açık. Aero esneklik büyük bir rol oynuyor ama zemin de öyle. Bence her zaman bunların bir kombinasyonu söz konusudur."

"Muz gibi esneyen ve testi geçen bir ön kanada sahip olabilirsiniz, ancak aracın geri kalanı etkileşim içinde düzgün çalışmaz. Bence herkes sınırları zorlamaya ve düzenlemeler dahilinde kalmaya çalışıyor."

"Bence son üç yarışta yapabildiğimiz şey, özellikle büyük bir adım attığımıza inandığımız doğru taraf ve o zamandan beri gelen tüm aero parçaları. Belki de kanatlar, zemin ve diğer konularda olmamız gereken yerin çok gerisinde kaldık."

Red Bull'un Mercedes'in esnek kanat davranışları hakkında FIA ile temasa geçtiği yönünde iddialar olsa da, bu iddialar motor sporları danışmanı Helmut Marko tarafından reddedildi.

Motorsport.com'a konuşan Marko şunları söyledi: "Şikayet etmedik ama sadece fark ettik. Eğer araç düzlüklerde çok daha hızlıysa, bunun nereden kaynaklandığını görebilirsiniz. Ama incelemeden geçti, yani sorun yoktu."

Red Bull geçmişte kendi esnek kanat taktikleriyle ilgili eleştirilere maruz kalırken, Marko bunun F1'deki konuşmaların normal bir parçası olduğunu düşünüyor.

"Bu her zaman bir sorun olmuştur ve neredeyse her takım bir aşamada bundan etkilenmiştir."

"Bir seferinde bazı takımlar diğerlerini suçluyor ve sonra geride kalanlar diğerlerini suçluyor ve kendilerinde olmadığını söylüyorlar. Ben Formula 1'de olduğum sürece bu normal bir oyun ve her zaman böyle olmuştur."

Yardımcı editör: Ronald Vording