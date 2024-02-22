FIA'nın eski sportif direktörü Nielsen, danışmanlık göreviyle F1'e geri dönüyor
Eski FIA sportif direktörü Steve Nielsen, geçen yılın sonlarında yönetim organındaki görevinden ayrıldıktan sonra Formula 1 organizasyonuna danışmanlık göreviyle geri döndü.
Steve Nielsen, Sporting Director, Formula 1
Mark Sutton / Motorsport Images
Nielsen, tam zamanlı resmi bir unvanı olmamasına rağmen Bahreyn padoğunda F1 kıyafetiyle yer alıyor.
Eski bir polis olan saygın Nielsen, 1980'lerden bu yana F1 padoğunun tanıdık yüzlerinden biri.
MSL catering firmasında kamyon şoförü olarak işe başlayan Nielsen, Team Lotus, Tyrrell, Benetton/Renault, Honda, Arrows, Caterham, Toro Rosso ve Williams'ta çoğunlukla takım yöneticisi ya da sportif direktör olarak çalıştı.
Ross Brawn tarafından Liberty Media'nın sahipliği altında yapılan ilk önemli işe alımlardan biri olarak Ağustos 2017'de F1'e sportif direktör olarak katılmak üzere Williams'tan ayrıldı.
F1'de sportif düzenlemelerin geliştirilmesinde yer almanın yanı sıra yarış hafta sonlarında operasyonel bir role sahip olarak geniş bir etki alanına sahipti.
Ayrıca dünyanın dört bir yanındaki yarış pistleriyle yakın bir şekilde çalıştı ve COVID-19 salgını sırasında F1'i tekrar rayına oturtma çabalarında kilit bir oyuncu oldu.
Steve Nielsen, F1
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
İptallerin vurduğu takvimin Imola, Nurburgring, Mugello, Katar ve İstanbul gibi yeni veya uzun süredir bulunmayan pistlerle doldurulmasına yardımcı oldu ve pistlerin yarışları düzenleyebilecek kapasitede olmasını sağladı.
Nielsen, F1'in onayıyla Ocak 2023'te benzer bir görev unvanıyla FIA'ya katıldı.
FIA o dönemde Nielsen'in "yarış kontrolü ve uzaktan operasyon merkezinin devam eden gelişiminin yanı sıra sportif düzenlemelerde gelecekte yapılacak güncellemeler de dahil olmak üzere tüm sportif konuları denetlemekten sorumlu olacağını" belirtmişti.
Nielsen sezonu yarış direktörü Niels Wittich ile yakın çalışarak, operasyonların verimliliğini artırmaya yönelik devam eden çabaların bir parçası olarak yarış kontrolünde geçirdi.
İlk sezonunun sonunda FIA ile devam etmemeye karar verdi ve bir danışmanlık şirketi kurmak üzere ayrıldı.
Bu sıfatla, tam zamanlı bir rolde olmasa da, daha önce üstlendiği görevlere benzer görevleri üstlenmek üzere F1'e geri döndü. Anlaşıldığı kadarıyla Nielsen, pistler gibi başka müşterilerle de çalışacak.
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