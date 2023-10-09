FIA'nın yeni 'pist limitleri denetimi' nasıl işe yaradı?
FIA'nın pist limitleri denetleme sistemlerinde yapılan son iyileştirmeler sayesinde Formula 1'in Katar Grand Prix'sinde Avusturya'daki gibi yarış sonrası pist limitleri cezaları yaşanmadı.
Temmuz ayındaki Avusturya Grand Prix'sinde, FIA'nın 1200 potansiyel pist limiti ihlalini incelemesinin ardından sekiz sürücü (Alpine'den Esteban Ocon dört kez) yarış sonrası ceza aldı.
Katar'da da Max Verstappen'in kazandığı yarışta pilotların pist limitlerini ihlal etmelerine benzer bir şekilde odaklanılmış olsa da, FIA'nın futboldaki VAR benzeri sistemi geliştirmeye çalışmasının ardından yarış sonrası incelemelere ihtiyaç duyulmadı.
Autosport, Avusturya yarışında olduğu gibi, FIA'nın Uzaktan Operasyon Merkezi'nde (ROC) sadece Losail pistinin pist limitlerinin -özellikle sorunlu noktalarını gösteren- bir ekip olduğunu açıkladı.
Temmuz ayında, bir pilot pist dışına her çıktığında, bu yetkililer belirli virajları izleyen kameraların içindeki otomatik sistemler tarafından kaydedilen olası bir ihlali yakınlaştırmak ve ardından yarış kontrolünde çalışan başka bir yetkiliye bunu göstermek zorundaydı.
İkinci görevli daha sonra, söz konusu aracın bulunduğu yere göre,bir cezanın gerekli olup olmadığını değerlendiriyordu.
Bu da pilotların Red Bull Ring'de pist limitlerini aştıkları için uyarılmaları ya da ceza almaları konusunda gecikmelere yol açmış ve bu gecikme yarış sona erdikten sonra da devam etmiştir.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
Katar yarışı için sistem, ROC görevlilerinin yalnızca otomatik sistemler tarafından olası bir ihlali hızlıca tespit etmesi ve bu bilginin daha sonra yarış kontrolünde pist limitlerine odaklanan daha büyük bir görevli ekibi tarafından değerlendirileceği şekilde geliştirildi - Avusturya için bu unsur üzerinde çalışan toplam sayının iki katı olduğu anlaşıldı.
Toplamda, FIA Katar yarışındaki pist limitleri ihlallerinin çoğunun ihlalin gerçekleşmesinden sonraki bir tur içinde değerlendirildiğini tahmin ediyor.
Yönetim organı ayrıca Katar yarışı için zamanında, F1'in resmi zamanlama sayfaları aracılığıyla pist limitleri olaylarını değerlendirmede geride kalan takımları bilgilendirecek ve daha sonra pilotları genel olarak pist limitlerini daha fazla kötüye kullanmamaları konusunda uyarmalarına olanak tanıyacak bir acil durum politikası oluşturmuştu.
Avusturya'daki 83 turun ardından Katar yarışında toplam 51 tur silindi.
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