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Formula 1 / Eifel GP / Son dakika

FIA'nın Eifel GP acil eylem planı ortaya çıktı!

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FIA'nın Eifel GP acil eylem planı ortaya çıktı!
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör: Alex Kalinauckas
Çeviren: Abdullah Çelik

FIA, Nürburgring'de gerçekleştirilecek Eifel GP hafta sonunda Cuma günü yaşanan sürüşsüz seansların ardından benzer durumun yaşanmaması için hazırladığı acil eylem planını açığa çıkardı.

Bugün gerçekleştirilen her iki antrenman seansı, havanın aşırı sisli olması, tıbbi helikopterin hastaneye gidebilecek durumda olmaması ve ambulansla 20 dakikada ulaşılabilecek bir hastane olmaması nedeniyle iptal edilmek zorunda kalmıştı.

F1 Yarış Direktörü Michael Masi, benzer durumun cumartesi günü yaşanmaması için alternatif planlar üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

Motorsport.com, acil eylem planının ne olduğunu FIA'dan öğrendi. Buna göre sisten etkilenmeyen ve piste 3 km mesafede bulunan bir alanda tıbbi helikopter bekletilecek ve ihtiyaç halinde yaralı ya da hasta ambulans ile o alana götürülecek ve orada ise helikoptere transfer edilecek. Böylece 20 dakika kuralına sadık kalınacak.

Normalde yarın hava şartlarının biraz daha iyi olması bekleniyor. Yarın düşük de olsa yağmur ihtimali var ancak Pazar günü havanın güneşli olması bekleniyor.

Red Bull pilotu, Pazar gününün benzer şartlarda olması halinde endişelendiğini kabul etti.

Albon, "Biraz endişeliyim çünkü Pazar gününün bugüne benzer olması bekleniyor. Eğer böyle olursa, neler olacağını görmemiz lazım." dedi.

Şampiyona lideri Lewis Hamilton ise, tüm gün kenarda beklemenin sinir bozucu olduğunu söyledi.

Hamilton, "Bu tür günlerde kenarda beklemek gerçekten sinir bozucu. Piste çıksak dahi çok fazla sürüş yapamazdık çünkü lastikler konusunda sınırlıyız. Hafta sonunun kalan bölümü muhtemelen benzer olacak."

"En azından piste çıkmak isterdim ancak helikopter nedeniyle piste çıkamadık. Ancak herkes aynı durumda." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Eifel GP
Editör Luke Smith

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