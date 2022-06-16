FIA'nın dalgalanmaya müdahale etmesi, Mercedes için neden hem iyi hem de kötü bir haber?

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Mercedes, aracındaki zıplama problemini kontrol altına almak için büyük bir mücadele verdi ve bu sorunu çözmelerine yardımcı olacak her şey bir kazanç gibi görülüyor.

Eğer tüm takımlar, dalgalanmanın risk olmadığı bir ayar ile yarışmak zorunda kalırsa grid biraz dengelenebilir.

Red Bull takım patronu Christian Horner da yapılacak herhangi bir müdahalenin, problem yaşamayan takımlara karşı "adaletsizlik" olacağını söyledi.

Ancak FIA'nın planlarına bakılırsa, yönetim kurulu bu duruma Horner'ın korktuğundan biraz daha farklı yaklaşıyor.

Görünüşe göre FIA, Mercedes'in kısa vadede rekabetçi olmasına yardımcı olmaktan ziyade bu şansı engelleyebilecek sınırlar uygulayabilir.

Yönetim, planlarının son detaylarına henüz karar vermedi ancak ilk adım, veri toplamak olacak.

FIA, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Kanada Grand Prix'sinden itibaren telemetri verilerini toplayacak ve dalgalanmanın etkisini daha iyi anlamak için araçların ve davranışlarının daha yakın bir teknik değerlendirmesini yapacak. Bu kapsamda araçların altındaki tahta plakalara bakacak.

Ancak FIA duyurusundaki kritik mesaja göre, gelecekte kabul edilebilir bir zıplama seviyesi tanımlanması için aracın dikey ivmelenmesine bağlı olarak bir metrik belirlenecek.

Bu sınırın belirlenmesi birkaç hafta alacaktır ancak birkaç yarış içerisinde, araçlara uygulanan G kuvveti ve/veya frekansa katı bir sınır getirilebilir.

Bu sınır getirildiğinde, araçlarını zıplama yaşamadan yere indirebilen takımların böyle bir metriğe uymak için hiçbir şeyi değiştirmeleri gerekmeyecek. Bununla birlikte, aracını yere yaklaştırırken sorunlar yaşayan herhangi bir takım, rekabetçi olmak için sıkıntı yaşayabilir.

Çünkü FIA'nın elinde zıplama ve aracın yere değmesi için maksimum tolerans sınırı varsa, ayarlarda çok agresif davranan ve aracı dalgalanmaya iten herhangi bir takım, durumu tersine çevirmek adına değişiklik yapmak zorunda kalabilir.

Bu, aracın ideal ayar aralığının dışına çıkılmasına sebep olabilir. Yani, kurallara uyulduğuna emin olmak için tur zamanından ödün verilmek zorunda kalınabilir.

Bu, dalgalanma problemini kontrol altına alamayan takımlar için kısa vadede sıkıntı yaratsa da 2023 ve sonrası için daha iyi çözümler getirilmesi olası.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Russell'ın, Bakü hafta sonu ile ilgili şikayetleri daha çok F1'in önümüzdeki birkaç yıl boyunca dalgalanmanın spor için bir sorun olarak kalmasını isteyip istemediğiyle ilgiliydi.

FIA ise bunu ortadan kaldırmanın yollarını bulmaya yardımcı olmak için takımlarla birlikte çaba gösterilmesini önerdi.

Yönetim, "orta vadede bu problemi sergileyen araçların dalgalanma seviyesini düşürmek için önemler bulmak" adına takımlarla görüşmek istiyor.

F1'in amacı, maksimum zıplama sınırı getirmek yerine, yeni nesil araçlarda dalgalanma riskini tamamen ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için F1 kurallarında değişiklikler yapmak.

Bu, süspansiyon teknolojisinde daha fazla özgürlük tanınması, hatta aktif süspansiyonların geri gelmesi veya kütle sönümleyicilerin yeniden yasal olması ile sağlanabilir.

Mercedes'in aracındaki dalgalanma problemini kontrol etmesine etken olan şey, mevcut 2022 kurallarında bu tür süspansiyon araçlarının olmaması. Bu nedenle, uzun vadede bu yöndeki herhangi bir destek, Alman otomobil üreticisi tarafından olumlu karşılanacaktır.