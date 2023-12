FIA'nın "çevik" 2026 F1 araçları ve hareketli aero planları ortaya çıktı

Değişikliklerin merkezinde yeni güç ünitesi düzenlemeleri yer alıyor; tamamen sürdürülebilir yakıta geçiş ve MGU-H'yi ortadan kaldıran ince ayarlı turbo hibritler Audi'yi yarışa dahil etti ve Honda'yı ayrılma konusunda U dönüşü yapmaya ikna etti.

Ancak yeni olan sadece motorlar değil, yarışların mümkün olduğunca iyi olmasını sağlamak amacıyla araçlarda da büyük revizyonlar yapılacak.

Çeşitli zamanlarda bazı genel fikirler tartışılmış olsa da, FIA şimdiye kadar şasi tarafında neler olacağına dair spesifik detaylar hakkında pek bir şey açıklamadı.

Bu durum, yönetim organının tek koltuklu araçlardan sorumlu başkanı Nikolas Tombazis'in Motorsport.com da dahil olmak üzere seçilmiş medya kuruluşlarına 2026'da işlerin nereye doğru gittiğine dair uzun uzun konuşmasıyla değişti.

Mevcut araçlarla ilgili en büyük şikayetlerden biri çok ağır olmaları. Bu sadece onları daha az duyarlı hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda gösteri için kritik olan lastikler üzerinde de cezalandırıcı oluyor.

FIA önümüzdeki Haziran ayının sonuna kadar ana hatlarıyla yönetmeliklerin ilk taslağını sunmaya doğru ilerlerken, 2026 için araç boyutlarıyla ilgili bazı şeylerin değişeceği açık.

Tombazis, 2026 F1 aracının temel düzeninin belirlendiğini ve şu anda sahip olduğumuzdan farklı olacağını açıkladı.

Araçlar daha kısa olacak ve dingil mesafesi mevcut maksimum 3600 mm'den muhtemelen 3400 mm'ye düşürülecek. Araçlar ayrıca 10 cm daha dar olacak, yani 2000 mm'den 1900 mm'ye düşürülecek.

Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

