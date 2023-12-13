FIA'nın "çevik" 2026 F1 araçları ve hareketli aero planları ortaya çıktı

Değişikliklerin merkezinde yeni güç ünitesi düzenlemeleri yer alıyor; tamamen sürdürülebilir yakıta geçiş ve MGU-H'yi ortadan kaldıran ince ayarlı turbo hibritler Audi'yi yarışa dahil etti ve Honda'yı ayrılma konusunda U dönüşü yapmaya ikna etti.

Ancak yeni olan sadece motorlar değil, yarışların mümkün olduğunca iyi olmasını sağlamak amacıyla araçlarda da büyük revizyonlar yapılacak.

Çeşitli zamanlarda bazı genel fikirler tartışılmış olsa da, FIA şimdiye kadar şasi tarafında neler olacağına dair spesifik detaylar hakkında pek bir şey açıklamadı.

Bu durum, yönetim organının tek koltuklu araçlardan sorumlu başkanı Nikolas Tombazis'in Motorsport.com da dahil olmak üzere seçilmiş medya kuruluşlarına 2026'da işlerin nereye doğru gittiğine dair uzun uzun konuşmasıyla değişti.

Daha küçük, daha hafif ve daha çevik F1 araçları

Mevcut araçlarla ilgili en büyük şikayetlerden biri çok ağır olmaları. Bu sadece onları daha az duyarlı hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda gösteri için kritik olan lastikler üzerinde de cezalandırıcı oluyor.

FIA önümüzdeki Haziran ayının sonuna kadar ana hatlarıyla yönetmeliklerin ilk taslağını sunmaya doğru ilerlerken, 2026 için araç boyutlarıyla ilgili bazı şeylerin değişeceği açık.

Tombazis, 2026 F1 aracının temel düzeninin belirlendiğini ve şu anda sahip olduğumuzdan farklı olacağını açıkladı.

Araçlar daha kısa olacak ve dingil mesafesi mevcut maksimum 3600 mm'den muhtemelen 3400 mm'ye düşürülecek. Araçlar ayrıca 10 cm daha dar olacak, yani 2000 mm'den 1900 mm'ye düşürülecek.

Photo by: Jake Grant / Motorsport Images THe drivers practice their start procedures at the end of FP1

Yukarıdakilerin tümü FIA'nın temel hedeflerinden biri olan araçlardan çok fazla kütle atılmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Tombazis, "Önemli ölçüde daha düşük bir ağırlık sınırına sahip olmayı hedefliyoruz ve 2026'da ağırlık sınırını 40 ila 50 kilo azaltmayı düşünüyoruz."

"Bunu yapmak istememizin nedeni "çevik araç" konsepti olarak adlandırdığımız şeyle ilgili, çünkü temelde son yıllarda araçların biraz fazla hantal ve fazla ağır hale geldiğini düşünüyoruz." dedi.

Daha küçük boyutlar otomatik olarak ağırlık konusunda yardımcı olacaktır, ancak bu durumda başka bir faktör dikkate alınmalı: Yere basma gücünün azalması.

Bu, parçalar üzerinde daha az yük anlamına gelecek ve bu da takımların her şeyi bu kadar güçlü yapmak zorunda kalmayacağı anlamına gelecek.

Tombazis, bu durumu "Bu düşük yere basma kuvvetiyle, süspansiyon gibi parçalara binen yükün azalacağı anlamına geliyor ve bu da takımların ağırlığı azaltmasını sağlayacak." şeklinde özetliyor.

F1'in mevcut 18 inçlik jantlardan vazgeçmesi de daha fazla tasarruf sağlayacak.

Tombazis, "Geçici olarak 16 inç jantlı, daha küçük tekerlek çaplı ve hem önde hem de arkada daha küçük genişliğe sahip tekerlekleri hedefliyoruz. Tüm bunların önemli ölçüde daha düşük bir ağırlığa doğru ilerlediğine inanıyoruz." dedi.

Daha az yere basma kuvveti ile sağlam yarış odağı

Aerodinamik açıdan FIA, 2026 araçlarını şu anda sahip olduğumuz konseptin bir evrimi olarak görüyor.

Araçlar yine zemin etkisinde olacaklar ve kuralların araçların birbirlerini takip edebilmelerini sağlayacak şekilde iyileştirilmesi umuluyor.

Bu durum, mevcut düzenlemelerde, takımların kirli havayı ön kanattan dışarı atması gibi araçları takip eden hava akışına zarar veren tasarımlar yapmalarına izin veren bazı boşluklar bırakıldığının yakın zamanda kabul edilmesinin ardından geldi.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

Tombazis'in dediği gibi: "2023 sezonunda yakın yarış özelliklerinde küçük bir kötüleşme oldu. Araçların birbirlerini yakından takip etme kabiliyetleri biraz azalmıştı ve bunun nedenini, nasılını ve ne yapmamız gerektiğini anladığımızı düşünüyoruz."

"Bir sonraki turda [2026'daki kurallar] çok daha sağlam bir yakın yarış çözümü elde edeceğimize inanıyoruz."

Plan daha az yere basma kuvveti ve sürtünme. Mevcut simülasyonlar tur zamanlarının şimdikinden önemli ölçüde daha kötü olacağına işaret etmiyor - ancak sonuçta Tombazis doğrudan hız konusunda büyük endişesi olmadığını söylüyor.

Tombazis, "Bu gerçekten çok büyük bir faktör değil. Şu ankine çok yakın olacak."

"Sanırım birkaç saniye ya da onun gibi bir şey içinde olacağız. Ama beş saniye daha yavaş olsa bile çok fazla terlemeyeceğiz." dedi.

Tombazis, 2026 araçlarının görünüşleri açısından şimdikine benzeyeceğini söylüyor.

"Bu konuda bilgisi olan biri farklılıkları görebilecek ama (mevcut) F1 araçlarına benzeyecekler. Bu konuda hiç şüphe yok."

Hareketli aero ve DRS planları

Mevcut araçlara göre en önemli değişikliklerden biri, düzlüklerde sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olacak hareketli aeroların eklenmesi olacak.

Bunun nasıl uygulanacağı ve düzlüklerde DRS potansiyelini ortadan kaldırıp kaldırmayacağı konusunda bazı belirsizlikler var.

Hatta bunun, öndeki araçların daha agresif kanat açıları kullanmak zorunda olduğu ters bir DRS formunu tanıtmak için kullanılacağı konuşuluyordu.

Tombazis, F1 2026 fikirleri hakkında daha fazla açıklama yaptı.

"Düşük sürtünmeyi sağlamak için düzlükte kesinlikle kanat eğiminde bir değişiklik olacak."

"Ancak öndeki aracın herhangi bir şekilde yavaşlatılması kesinlikle söz konusu olmayacak. Bu basitçe işe yaramaz."

Photo by: Giorgio Piola Aston Martin Racing AMR23 rear wing

DRS konusunda ise henüz kesinleşmiş bir şey yok; FIA sollama fırsatları sunmak için birkaç farklı fikri değerlendiriyor.

"Mevcut DRS'ye eşdeğer bir şey olacak, bu da temel olarak belirli bir sınır içinde olan takip eden aracın potansiyel olarak atak yapabilecek bir konuma gelmesini sağlayacak."

"Bu mekanizmanın alacağı şekil: düzlükte ek bir aerodinamik bileşen değişikliği mi olacak yoksa virajda ek bir aerodinamik bileşen değişikliği mi olacak ya da motorun enerjisinin bir parçası mı olacak.... bu üçünden hangisi olacak, mümkün olan en iyi çözüme ulaşmak için hâlâ en iyi simülasyonlarımızı yapıyoruz."

"İstemediğimiz şey araçların düzlükte birbirlerinin yanından geçip gitmesi. Fren noktasında araçların birbirine yaklaşmasını ve bir mücadele olmasını ve sürücülerin becerilerini kullanmak zorunda kalmasını istiyoruz."

Tombazis, çok etkili olan ve bu nedenle ayarlanabilen bir DRS çözümü bulmanın, diğer yöne gidip sollama yapamayan araçlarla sonuçlanmaktan çok daha iyi bir şey olduğunu söylüyor.

"Asla çok kolaylaştırmak istemeyiz, ancak 'Oh, artık buna gerek yok' diyebileceğimizi de düşünmüyoruz."

"Sollamanın tekrar imkansız hale geldiği bir duruma gelme riskini göze alamayız ya da buna benzer bir şey. Bu yüzden onu cebimizde bulundurmak ve çok fazla değil, orta derecede kullanmak istiyoruz."

"Sollama da bir mücadele olmalı. Araçların sadece birbirlerinin yanından geçip gitmesini istemiyoruz."

Asılsız "felaket senaryosu" korkuları

Bu yılın başlarında 2026 düzenleme planlarına ilişkin konuşmalarda, özellikle Red Bull'un ufukta büyük sorunlar olabileceğine dair endişeleri hakimdi.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45, chase the pack at the start

Güç ünitesinin içten yanmalı motor bölümünün yaklaşık 550-560kw'dan 400kw'a düşmesi ve batarya gücünün 150kw'dan 350kw'a sıçramasıyla, geleceğin motorlarını mevcut araçlara yerleştirmenin batarya gücünün düzlüklerde oldukça erken tükenmesine yol açacağı açıktı.

Ve daha hafif araçlarla bile, sürtünme çok yüksekse, Monza gibi yerler zorlu olabilir ve sürücüleri biraz şarj etmeye çalışmak için düzlükte vites değiştirmek gibi garip şeyler yapmaya zorlayabilirdi.

Tombazis bu endişelerin yersiz olduğunu ve şu anki durumdan çok uzakta olan ilk simülasyon modellerine dayandığını düşünüyor.

"Bunlar muhtemelen biraz erken yapılmış yorumlardı, çünkü henüz çalışmayı tamamlamamıştık."

"Bunun bir felaket senaryosu olduğuna asla inanmadık, çünkü çözümlerin olduğunu biliyorduk."

"Araçlardaki düşük sürtünme ile enerjinin geri kazanılması ya da dağıtılması yönteminin birleşiminin, bu araçların mevcut araçlara çok benzer bir hız profiline ulaşmasını sağladığına inanıyoruz."

"Yani araçlar düzlüğün ortasında en yüksek hıza ulaşıp daha sonra düşmeyecek ya da buna benzer bir şey olmayacak. Böyle bir durum söz konusu olmayacak."

Tombazis, FIA'nın araçların virajlara sert girmesini istediğini, bu nedenle sürücülerin frenlere daha fazla yüklenmesini ve viraj girişlerinde ağırdan almamasını istediğini söyledi.

Monza ve Spa gibi uzun düzlüklere sahip bazı pistlerde bu daha zor olacaktır, ancak bu tür yerlerde özel izinler verilebilir.

Tombazis, "Motorun enerji tarafında doğru özellikleri elde edecek bazı ince ayarlar var" dedi.