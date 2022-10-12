FIA'nın bütçe sınırı konusunda kapalı kutu gibi davranması spekülasyonları arttırıyor olabilir

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FIA'nın Pazartesi günü Red Bull'un 'hafif derecede bütçe sınırı ihlali' yaptığını açıklamasının ardından şok içinde kaldıklarını ve hayal kırıklığına uğradıklarını belirten takım, "Verilere göre bütçe sınırının altındaydık, buna inanmaya devam ettiğimiz için FIA'nın bulgularını dikkatlice incelememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ancak FIA, Red Bull'un bütçe sınırını ne kadar aştığını belirtmediği için (7 dolar ila 7,25 milyon dolar arasında herhangi bir miktar olabilir) rakiplerin konuyla ilgili tepkileri hız kesmeden devam ediyor.

Pazartesi günü ortaya çıkan en eğlenceli haberlerden biri, Red Bull'un yemek faturasının takımın harcamalarını artırdığı yönündeydi. Bu durum sosyal medyada alay konusu olsa da ihlal ciddi bir sorun olarak karşımızda durmakta.

Tüm bu spekülasyonların ve tepkilerin tek sebebi, FIA'nın tam miktarı açıklamaktan kaçınması.

Konuyla ilgili konuşan Auto Motor und Sport yazarı Michael Schmidt, "Kamuoyu bunu gerçeklere dayanarak tartışma fırsatına sahip olmalı. Bu aynı zamanda ilgili takımlar için de daha iyi olacak, çünkü spekülasyonlar sona erecek."

"Şu anda hareketsiz kalınması, FIA'nın bir şeyleri halının altına süpürmek ve heyecan yatışana kadar beklemek istediği şüphesini uyandırıyor. Böyle giderse, ilgili takımları ihlal yapmaktan alıkoymayacak kadar zayıf bir yargı süreciyle karşılaşacağız." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Ancak Formula 1 bunu önlemek için adımlar attı - en azından şimdilik.

Red Bull'un 'hafif derecede bütçe sınırı ihlali' yaptığının tespit edilmesinin ardından, mali düzenlemelerin 6.28. Maddesinde yer alan "Maliyet Üst Sınırı İdaresi ilgili F1 Takımı ile kabul edilmiş bir ihlal anlaşması ("ABA") imzalayabilir" ifadesine göre süreç ilerleyecek.

Anlaşma kabul edildikten sonra FIA, kendi kural kitabı uyarınca "ABA'nın şartlarının bir özetini, ihlali, herhangi bir yaptırımı ve herhangi bir gelişmiş izleme prosedürünü detaylandırarak, herhangi bir 'Gizli Bilgiyi' atlayarak yayınlamakla" yükümlü.

Bu kural, herhangi bir arka oda anlaşmasını ya da buna dair bir ipucunu önlemek için konulmuştur. Aynı şekilde takımların ABA imzalamama ve bulgulara itiraz etme hakları da mevcut.

Ancak bu sürecin birkaç hafta sürmesi bekleniyor, o zamana kadar F1 takımları ve taraftarlar Red Bull'un aşırı harcamalarının büyüklüğü ve rakiplerinin ödediği bedel hakkında spekülasyonlarda bulunmaya devam edecekler.