FIA'nın bütçe sınırı kararı için resmi bir temyiz süreci olmayacak

Singapur Grand Prix'sinde olduğu gibi, Japonya GP'sinde de önemli bir odak noktası; iddiaya göre Red Bull ve Aston Martin takımlarının 2021'de harcama limitini aştığı haberlerinin ardından bütçe sınırıydı.

Red Bull herhangi bir yanlış yapmadığını açıkça belirtirken, Aston Martin bu raporlarda isimlerinin geçmesinin üzücü olduğunu söyledi.

Çarşamba günü takımların 2021 bütçe sınırına uygunluk sertifikalarını almaları bekleniyordu, ancak FIA; süreci 10 Ekim pazartesi gününe erteledi.

Ancak Sky Sports muhabiri Craig Slater, eğer durum; bir takıma karşı herhangi bir işlem yapılacağı bir aşamaya ulaşırsa, FIA'nın bir temyiz süreci olmayacağını belirttiğini söyledi.

Mohammed bin Sulayem, President, FIA, on the podium with dignitaries

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images