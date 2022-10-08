FIA'nın bütçe sınırı kararı için resmi bir temyiz süreci olmayacak

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Singapur Grand Prix'sinde olduğu gibi, Japonya GP'sinde de önemli bir odak noktası; iddiaya göre Red Bull ve Aston Martin takımlarının 2021'de harcama limitini aştığı haberlerinin ardından bütçe sınırıydı.

Red Bull herhangi bir yanlış yapmadığını açıkça belirtirken, Aston Martin bu raporlarda isimlerinin geçmesinin üzücü olduğunu söyledi.

Çarşamba günü takımların 2021 bütçe sınırına uygunluk sertifikalarını almaları bekleniyordu, ancak FIA; süreci 10 Ekim pazartesi gününe erteledi.

Ancak Sky Sports muhabiri Craig Slater, eğer durum; bir takıma karşı herhangi bir işlem yapılacağı bir aşamaya ulaşırsa, FIA'nın bir temyiz süreci olmayacağını belirttiğini söyledi.

Mohammed bin Sulayem, President, FIA, on the podium with dignitaries Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Slater, Sky Sports F1 kanalında yaptığı açıklamada, "Bir takım pazartesi günü açıklanan karardan memnun değilse, FIA prosedürleri dahilinde resmi olarak temyize gidecek bir süreç yok."

"Tabii ki bu sadece başka bir sürecin başlangıcı çünkü daha sonra maliyet tavanı karar paneline gidilecek."

"Daha sonra bahsi geçen takım, yargıçların önünde kendisini savunmak için bir fırsat elde edecek." dedi.

Red Bull'un ciddi düzeyde bir harcama ihlali yapma riskiyle karşı karşıya olduğunu ve bunun şampiyonadan men edilmek kadar ciddi potansiyel cezaları beraberinde getirdiğini öne sürülmüştü.

Son günlerde, Formula 1'in genel müdürü Ross Brawn'ın geçmiş yorumları yeniden ortaya çıktı ve Brawn, takımların sınırı aştıkları tespit edilirse şampiyonluğu kaybedeceklerini söyledi.

Ancak Slater, ortada ciddi bir ihlâl olmadığını, olsa da ihlâlin bu kadar büyük sonuçları olmayacağını düşünüyor.

Slater, "Olayın pazartesi günü açıklığa kavuşacağından emin değilim ama bana söylenen, ortada büyük bir ihlâl olmadığı yönünde."

"Daha önce bana sertifika sürecinde gecikme olacağı da söylenmişti, belki bu sefer söylenen de doğrudur."

"Ayrıca FIA çarşamba günü yayınladığı açıklamada, ekiplerin yönetim paneliyle olumlu ve işbirliği içinde çalıştıklarını söyledi." dedi.