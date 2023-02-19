FIA'nın bu yıl toplayacağı lisans ücreti toplam 27 milyon dolar!

Haberi dinle

Pilotlar ve takımlar, her sezon başı FIA'ya seriye katılım ücreti adı altında bir ödeme yapmaktalar. Bu ücret, sabit bir rakamla alınan puan başına eklenen bir rakamın birleşimiyle belirleniyor.

Giderek artan etkinlik sayısı ve sprint yarışlarının başlaması nedeniyle her sezon daha yüksek puanlarla karşılaşılan bir ortamda ücretlerin de kendini dengelemesi beklenebilirdi, ancak bu gerçekleşmedi -aksine ücretler artmış durumda!

Artış gösteren puan başına ödenecek ücret, takımlar şampiyonu için 6.926 dolardan 7.441 dolara, geri kalan dokuz takım içinse 5.770 dolardan 6.174 dolara yükseldi. Sabit ücret ise 617.687 dolar.

Pilot bazında ise net rakam bilinmiyor, ancak Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre bu alanda da %30 civarı bir artış yapıldı ve puan başına ödenecek ücret 1.623 dolardan 2.100 dolara yükseltildi. Sabit ücret ise 16.236 dolar.

Tüm işlemlerin ardından FIA'nın sadece pilot ve takım lisanslarından elde edeceği para tam 26.699.573 dolar!

Bu durumun en çok etkilediği takım ise hiç şüphesiz ki geçen yıl rekor bir puanla şampiyonluğa ulaşan Red Bull; nitekim takım 6.242.636 dolar, Verstappen 969.636, Perez ise 656.736 dolar gibi bir ödeme yapmak durumunda.

Winner Max Verstappen, Red Bull Racing, in the drivers' press conference Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Avusturyalı yayın kuruluşu ServusTV'ye konuşan Verstappen de bu miktarı "saçma" olarak nitelendirdi.

Verstappen, "Bu kadar çok ödeme yapmak zorunda olmamızın doğru olduğunu düşünmüyorum. Diğer sporlarda da durum böyle değil ve yarış sayısı sürekli artıyor." dedi.

Yelpazenin diğer ucunda, Williams'ın 2022'de sonuncu olmasının ardından Alex Albon ve yeni gelen Logan Sargeant için ödeyeceği ücret yalnızca 707.951 dolar.

FIA geçmişte bu geliri HANS ve halo sistemleri gibi güvenlik araştırmalarını ve iyileştirmelerini desteklemek için kullanmıştı, ancak şu anda bu paranın nasıl kullanıldığı tam olarak belli değil.

Lisans ücretleri:

Takım Puan (2022) Sabit ücret Puan başına ücret Toplam tutar Red Bull 759 617,687.00 7,411.00 6,242,636.00 Ferrari 554 617,687.00 6,174.00 4,038,083.00 Mercedes 515 617,687.00 6,174.00 3,797,297.00 Alpine 173 617,687.00 6,174.00 1,685,789.00 McLaren 159 617,687.00 6,174.00 1,599,353.00 Alfa Romeo 55 617,687.00 6,174.00 957,257.00 Aston Martin 55 617,687.00 6,174.00 957,257.00 Haas 37 617,687.00 6,174.00 846,125.00 AlphaTauri 35 617,687.00 6,174.00 833,777.00 Williams 8 617,687.00 6,174.00 667,079.00 $ 21,624,653.00 Pilot Puan (2022) Sabit ücret Puan başına ücret Toplam tutar Verstappen 454 16,236.00 2,100.00 969,636.00 Leclerc 308 16,236.00 2,100.00 663,036.00 Perez 305 16,236.00 2,100.00 656,736.00 Russell 275 16,236.00 2,100.00 593,736.00 Sainz 246 16,236.00 2,100.00 532,836.00 Hamilton 240 16,236.00 2,100.00 520,236.00 Norris 122 16,236.00 2,100.00 272,436.00 Ocon 92 16,236.00 2,100.00 209,436.00 Alonso 81 16,236.00 2,100.00 186,336.00 Bottas 49 16,236.00 2,100.00 119,136.00 Magnussen 25 16,236.00 2,100.00 68,736.00 Gasly 23 16,236.00 2,100.00 64,536.00 Stroll 18 16,236.00 2,100.00 54,036.00 Tsunoda 12 16,236.00 2,100.00 41,436.00 Zhou 6 16,236.00 2,100.00 28,836.00 Albon 4 16,236.00 2,100.00 24,636.00 De Vries 2 16,236.00 2,100.00 20,436.00 Piastri 0 16,236.00 2,100.00 16,236.00 Hülkenberg 0 16,236.00 2,100.00 16,236.00 Sargeant 0 16,236.00 2,100.00 16,236.00 $ 5,074,920.00 $ 26,699,573.00